John Cena affronta il pubblico: "Il trapianto di capelli non è solo estetica, mi ha cambiato la vita"

John Cena ha parlato apertamente dei due trapianti di capelli a cui si è sottoposto, spiegando di aver rimandato l'intervento per anni a causa dello stigma legato alla calvizie.

John Cena ha deciso di affrontare senza filtri un tema di cui, secondo lui, si parla ancora troppo poco: la perdita dei capelli. Durante un'intervista rilasciata a People al San Diego Comic-Con, l'attore e campione della WWE ha raccontato di essersi sottoposto a due trapianti di capelli, le lunghe operazioni, il motivo della testa rasata e il rapporto di fiducia con il chirurgo che lo ha seguito, spiegando che l'intervento gli ha cambiato la vita.

"Mi ha completamente cambiato la vita"

Cena si è presentato con la testa rasata, spiegando che il look non è una scelta estetica, ma fa parte del percorso iniziato con il suo chirurgo, Ken Anderson. "L'obiettivo è avere più capelli, e questo era il modo migliore per riuscirci. Ne ho parlato con il mio medico, Ken Anderson. Adoro quel ragazzo. Mi ha completamente cambiato la vita."

John Cena sul set

L'attore ha raccontato di essere rimasto così soddisfatto del primo trapianto da tornare dal medico circa quindici mesi dopo per correggere una piccola zona rimasta scoperta. "Sono tornato da lui e gli ho detto: "Hai fatto un lavoro fantastico. Mi è rimasto solo un piccolissimo punto. Puoi sistemarlo?""

Il medico gli avrebbe spiegato che il risultato migliore sarebbe stato possibile soltanto radendosi completamente i capelli, così da facilitare il trapianto dei nuovi follicoli. Per questo motivo Cena ha deciso di mostrarsi completamente rasato negli ultimi mesi.

John Cena ha anche svelato quanto siano stati impegnativi gli interventi. "La prima procedura è durata tredici ore e mezza. La seconda, invece, otto ore." Nonostante il percorso sia ancora in corso, Cena ha ribadito di avere piena fiducia nel proprio medico. "Sto portando avanti questo percorso con la promessa che lui sta facendo il suo lavoro. Ho totale fiducia in lui e in tutto il processo." Arrivando persino a definirlo un vero "maestro".

"Se non ci fosse stato tutto questo stigma, l'avrei fatto dieci anni fa"

La parte più personale dell'intervista riguarda però il peso psicologico della perdita dei capelli. Cena ha ammesso di aver rimandato l'intervento per anni a causa dell'imbarazzo e della percezione sociale legata alla calvizie. "Odio il fatto che, se non ci fosse stato tutto questo stigma, lo avrei fatto dieci anni fa."

John Cena in una sequenza d'azione

Solo dopo aver affrontato il problema ha capito quanto fosse diffuso. "Pensavo di essere l'unico, invece sette o otto uomini su dieci soffrono di diradamento o calvizie."

Con le sue dichiarazioni, John Cena ha voluto normalizzare un trattamento estetico sempre più comune anche tra gli uomini, invitando implicitamente a superare il senso di vergogna che spesso accompagna la perdita dei capelli.

L'attore ha scelto di raccontare pubblicamente la propria esperienza proprio perché ritiene che parlarne apertamente possa aiutare molte persone a non sentirsi sole e a vivere con maggiore serenità un cambiamento che riguarda milioni di uomini in tutto il mondo.