WWE Backlash 2026: le fondamenta per Clash in Italy e il ritorno di John Cena

È un momento particolare per la WWE. Tra recenti voci di licenziamenti e abbandoni, la federazione è costantemente sotto la lente d'ingrandimento dei fan. Quale occasione migliore, quindi, per intuire la direzione del colosso del wrestling se non Backlash 2026?

L'evento, tenutosi il 9 maggio alla Benchmark International Arena di Tampa (Florida), è stato il primo Premium Live Event (PLE) post-WrestleMania. Uno show fondamentale per avviare nuovi percorsi, aprire storyline inedite e chiuderne altre, gettando le basi per un appuntamento che a noi italiani sta particolarmente a cuore: Clash in Italy, previsto per il 31 maggio all'Inalpi Arena di Torino.

E di cose a Tampa ne sono successe: momenti di grande impatto emotivo, come il meraviglioso match tra IYO SKY e Asuka, il titanico scontro tra Roman Reigns e Jacob Fatu, fino a un inaspettato annuncio dello storico volto della federazione, John Cena.

Road to (Clash in) Italy

Sono passati circa due mesi da quando Triple H ha annunciato sui social le date italiane, e finalmente anche noi avremo la possibilità di assistere dal vivo a un PLE. L'ultimo evento sui nostri lidi risale infatti al 1° maggio 2024 all'Unipol Arena di Bologna: in quell'occasione si trattò di un "house show", un live event non ripreso dalle telecamere che faceva parte del tour europeo successivo a WrestleMania 40.

Un momento di Backlash 2026

Apprezzatissima quindi la notizia dei giorni scorsi della presenza ufficiale di Cody Rhodes, che a Torino potrebbe essere sfidato da Gunther (passato da poco allo show blu), sebbene nel momento in cui scriviamo il Ring General austriaco non abbia ancora firmato il contratto per il match.

Oltre a quello che si preannuncia come lo scontro di punta della serata, sono tanti i nomi attesi nell'arena nostrana: da Roman Reigns a Seth Rollins, passando per Liv Morgan, Randy Orton, Oba Femi, Rhea Ripley, Trick Williams e CM Punk.

I match di Backlash

Ad aprire le danze di questo Backlash è stato Seth Rollins. Dopo la sconfitta a WrestleMania di aprile contro Gunther, l'ex Messia si è presentato carico e spavaldo per affrontare Bron Breakker, principale responsabile di quella disfatta.

Breakker, infatti, aveva tradito il suo ex leader della fazione dei Visionari colpendolo con una devastante Spear. Tuttavia, al termine di un match durissimo e segnato da diverse sediate, Rollins ha dovuto incassare una nuova amara sconfitta.

A seguire, il campione degli Stati Uniti Trick Williams se l'è vista con Sami Zayn in un incontro che ha lasciato invariati gli equilibri titolati, culminato in un pittoresco lancio di dollari nel finale.

Set Rollins e Bron Brekker a Backlash 2026

Hanno avuto il loro momento anche i protagonisti di una faida forse meno centrale ma decisamente bizzarra: Danhausen(in coppia con il misterioso Minihausen) ha incrociato sul ring The Miz e Kit Wilson. Decisamente più imponente lo scontro in famiglia, scritto nel rancore e nel sangue, tra Roman Reigns e Jacob Fatu: una battaglia senza esclusione di colpi che ha visto Reigns riconfermarsi Campione mondiale dei pesi massimi, ma finire comunque al tappeto per il tentativo di Fatu di vendicarsi attraverso la sua presa mortale tongana.

Iyo Sky e Asuka durante il match

Ma il match migliore della serata è stato, senza dubbio, quello tra IYO SKY e Asuka: allieva contro mentore. Un combattimento scritto e lottato alla perfezione, dove la componente emotiva è andata di pari passo con lo spettacolo puro offerto dalle due atlete giapponesi. Se le voci di un possibile ritiro di Asuka dovessero concretizzarsi, siamo sicuri che questo simbolico passaggio di consegne verso IYO SKY sia un degno e meritato epilogo.

L'annuncio a sorpresa: il John Cena Classic

Attore ormai affermato e icona trasversale di due mondi, John Cena non ha mai veramente abbandonato la federazione, nemmeno dopo il suo ritiro dal ring. Ecco perché il suo annuncio a Backlash ha colto di sorpresa ma non ha snaturato il suo legame con il pubblico.

Diamo quindi il benvenuto al John Cena Classic, un torneo speciale in cui i migliori lottatori di oggi affronteranno le giovani promesse, con la possibilità di essere incoronati campioni. Un evento inedito e un nuovo titolo in WWE che porta la firma di uno dei wrestler di maggior successo di sempre.

La vera innovazione? I fan avranno un ruolo determinante: il futuro campione, infatti, potrebbe anche non vincere tecnicamente l'incontro finale, ma trionfare convincendo gli spettatori a votarlo grazie alla sua performance sul quadrato.

L'annuncio di John Cena

Nuove strade, nuove possibilità e un futuro che, in buona parte, verrà scritto proprio qui in Italia. Non ci resta che aspettare il 31 maggio con impazienza per godere dal vivo di quello spettacolo folle, esagerato ma indubbiamente epico che solo la WWE sa offrire.