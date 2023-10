John Cena lascerà la WWE dopo la fine dello sciopero di Hollywood? 'Non puoi fare il wrestler e l'attore'

Il 16 volte campione del mondo ha lasciato intendere di come l'attuale run in WWE stia per giungere al capolinea.

Il 1 settembre John Cena ha compiuto il suo ritorno in WWE prendendo parte a Superstar Spectacle in India prima, e a Payback poi, vestendo i panni di special guest referee nel match tra The Miz e LA Knight. Il 16 volte campione del mondo ha lottato anche a Fastlane, PLE andato in scena sabato 7 ottobre. Ma la sua attuale run in WWE potrebbe presto giungere al termine come da lui dichiarato nella conferenza stampa post evento.

"Ho più volte messo in chiaro di come non possa fare entrambi i lavori per una questione assicurativa. Se provassi a fare il wrestler e l'attore al tempo stesso sarei molto egoista perchè metterei in pericolo tutti coloro che lavorano nell'industria cinematografica. E non sarebbe corretto".

Cena ha poi specificato che non appena lo sciopero degli attori sarà finito dovrà per forza di cose tornare a Hollywood: "Ho messo in pausa un importante progetto di cui non posso ancora dire nulla, eravamo nel bel mezzo delle riprese, poi c'è stato lo sciopero. Vedremo come si metteranno le cose, spero tutta si possa risolvere il meglio. Nel frattempo mi sembrava opportuno tornare dalla mia famiglia, la WWE, e aiutare il più possibile".

Il ruolo di John Cena all'interno del DCU

Come già rivelato da James Gunn, John Cena tornerà a vestire i panni di Peacemaker nel nuovo DC Universe, confermando lo sviluppo della seconda stagione. Lo show esplora le origini del personaggio Christopher Smith che John Cena ha interpretato per la prima volta nel film del 2021: si tratta di uno spietato killer, irresistibilmente vanaglorioso, che crede nella pace ad ogni costo e sopra ogni cosa.

La prima stagione, composta da otto episodi (tutti scritti da James Gunn), è andata in onda in America su HBO Max, mentre in Italia su TimVision.