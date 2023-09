WWE Payback, i risultati del Premium Live Event: Judgment Day sul tetto del mondo

Seth Rollins ancora World Champion, Becky Lynch batte Trish Stratus in un classico. Risultato storico per il Judgment Day: ogni componente della stable indossa un titolo attorno alla vita.

Un classico assoluto, che finisce con la riconferma di Seth "Freakin" Rollins come World Heavyweight Champion. Così si conclude il Main Event di WWE Payback, un Premium Live event fantastico che ha deliziato i fan della PPG Paints Arena (quasi 15mila) di Pittsburgh (Pennsylvania). Un match pazzesco quello fra Rollins e Nakamura, vinto dal primo che si riconferma campione del mondo. Ecco tutti i risultati del Premium Live Event.

Il Judgment Day sul tetto del mondo

Successo straordinario per il Judgment Day: Priest e Balor vincono gli Undisputed WWE Tag Team Titles, strappandoli a Kevin Owens e Sami Zayn. Rhea Ripley, grazie all'aiuto di Dominik Mysterio, mantiene il suo Women's World Championship contro Raquel Rodriguez.

Lynch batte Stratus in un classico

In un grande match, all'interno della Steel Cage, Becky Lynch batte Trish Stratus e pone fine a una splendida rivalità, iniziata nell'immediato post WrestleMania. Al termine della contesa la Hall of Famer interrompe la sua collaborazione con Zoey Stark e lascia il ring ricevendo l'ovazione del pubblico.

LA Knight supera The Miz, ovazione totale per John Cena

Con John Cena arbitro speciale e assoluto mattatore, LA Knight prosegue la sua ascesa e supera The Miz. Cosa ci sarà in futuro per l'uomo del momento?

Cody Rhodes, anche lui accolto benissimo dai fan, annuncia il ritorno in WWE di Jey Uso. Dopo aver lasciato SmackDown, l'ex membro della Bloodline si trasferirà a Monday Night Raw, dove inizierà un nuovo percorso.

Dove vedere Payback

Se non siete riusciti a recuperarlo in diretta, Payback è disponibile (come tutti i PLE della compagnia) in esclusiva sul WWE Network.