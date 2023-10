Peacemaker, James Gunn aggiorna i fan sulla stagione 2: 'Parte integrante della nuova continuity del DCU'

Il futuro del DC Universe rimane ancora confusionario agli occhi dei fan e nelle ultima settimane James Gunn ha cercato di fare chiarezza. Prima ha specificato che nulla sarà canonico fino all'uscita di Creature Commandos nel 2024 e Superman: Legacy nel 2025, adesso ha fornito nuovi aggiornamenti sulla seconda stagione di Peacemaker, serie TV con John Cena, spiegando come farà parte della nuova continuity.

In risposta a un fan su Threads che gli chiedeva se la stagione 2 di Peacemaker sarebbe stata ambientata nel nuovo DC Universe, Gunn ha risposto con un semplice: "Sì". Al momento non è ancora stata annunciata una precisa finestra di lancio per il ritorno di Peacemaker.

Di cosa parla Peacemaker?

Lo show esplora le origini del personaggio Christopher Smith che John Cena ha interpretato per la prima volta nel film del 2021: si tratta di uno spietato killer, irresistibilmente vanaglorioso, che crede nella pace ad ogni costo e sopra ogni cosa.

La prima stagione, composta da otto episodi (tutti scritti da James Gunn), è andata in onda in America su HBO Max, mentre in Italia su TimVision.