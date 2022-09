John Carter, Taylor Kitsch ricorda il flop Disney: "Non cambierei nulla, ho imparato tanto"

Il protagonista di John Carter Taylor Kitsch non ha rancori nei confronti del film Disney che, all'epoca, fu un vero flop di botteghino.

John Carter non ebbe vita facile al botteghino quando arrivò nelle sale nel 2012, ma la star del film Taylor Kitsch non ha che belle parole nei confronti di quello che fu giudicato come un vero flop.

Ai microfoni di Screen Rant l'attore ha ricordato con trasporto il periodo passato a lavorare sul set di John Carter, e tutto ciò che vi è connesso, e l'ha definita un'esperienza davvero formativa per tanti versi.

"Ho imparato davvero tanto lavorando a quel film. E ho ancora un bellissimo rapporto con la pellicola, il che dice molto" afferma infatti Taylor Kitsch, ribadendo "_Non serbo il minimo rancore e, come dicevo, ho imparato molto. Ho fatto dei grandi passi dal punto di vista personale e professionale grazie ad esso. E sì, ovviamente, al tempo fece male [sapere che era stato un flop], ma con il senno di poi, non cambierei nulla, ad essere onesti. È quello che è, e abbiamo tutti quei momenti...".

Soprattutto considerata la reazione di diversi spettatori che sembrano comunque aver gradito il film, ed essersi divertiti a guardarlo: "Mi piace quando le persone si fermano a parlare di John Carter e del fatto che magari lo abbiano visto assieme ai loro figli e cose così. È per questo che lo abbiamo realizzato, sapete, per intrattenere e divertirsi".

E voi, che ne pensate? Credete che sia stato giudicato ingiustamente dal pubblico, o concordate nel definirlo un flop?