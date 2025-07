John Carter, dopo il flop Disney in arrivo una nuova serie animata sul personaggio?

Una nuova serie animata basata sul romanzo di fantascienza John Carter di Marte di Edgar Rice Burroughs sarà prodotta dagli eredi dell'autore e dallo showrunner Michael Kogge. La prima anticipazione della serie sarà svelata questo venerdì durante un panel a tema al San Diego Comic-Con.

Le origini della saga letteraria risalgono al 1912 e al serial pulp Under the Moons of Mars, pubblicato per la prima volta sulla rivista The All-Story e successivamente pubblicato come romanzo La principessa di Marte. La serie segue il veterano della Guerra Civile John Carter che viene trasportato su Marte, chiamato Barsoom dai suoi abitanti, e diventa un guerriero che combatte contro bestie e alieni.

I romanzi e i fumetti pulp da essi tratti hanno costituito parte delle fondamenta della fantascienza moderna. Oltre a Flash Gordon, John Carter ha ispirato George Lucas per la costruzione del mondo di Star Wars e James Cameron per il franchise di Avatar, tra i tanti.

Taylor Kitsch e Lynn Collins in una scena di John Carter

Il flop del primo adattamento cinematografico

La principessa di Marte è stato adattato dalla Disney nel film del 2012 John Carter, diretto da Andrew Stanton, che all'epoca era al suo esordio nel cinema in live-action dopo i due Premi Oscar vinti nell'animazione con Alla ricerca di Nemo e WALL·E. Tuttavia, il film si rivelò un disastro al box-office e non venne aiutato dalle recensioni della critica, che furono parecchio contrastanti e da un budget di produzione immenso.

Prima dell'uscita della pellicola, ci fu un tentativo di realizzare una serie animata ma venne rifiutato da quella che all'epoca era la MGM (adesso di proprietà Amazon). Il nuovo John Carter di Marte sarà il primo adattamento animato dei romanzi, cosa che Michael Kogge ritiene sarà accolta con favore visto l'interesse per l'animazione ricca di azione che si è registrato negli ultimi anni in streaming.

"In quest'epoca di incredibile animazione, con show come Castlevania, Blood of Zeus e Twilight of the Gods che spingono il genere dell'azione-avventura fantasy a nuove vette, non potrebbe esserci momento migliore per raccontare la saga marziana di John Carter e della principessa Dejah Thoris attraverso un'animazione audace e innovativa", ha dichiarato in un comunicato.