John Boyega risponde al rifiuto di Idris Elba di definirsi un attore nero: "Dobbiamo agire su chi etichetta"

In questi giorni Idris Elba ha alimentato molte discussioni online e nei media quando, parlando con Esquire UK, ha rivelato che ha smesso di definirsi un "attore nero" perché crea limiti alla sua carriera. L'affermazione ha generato due fazioni distinte: coloro che lo accusano di aver rinunciato alle proprie origini, e coloro che appoggiano la scelta come presa di posizione contro le etichette tipiche di Hollywood. Anche John Boyega ha ora deciso di dire la sua opinione sulla faccenda.

"Penso che dovremmo migliorare gli atteggiamenti di coloro che stanno mettendo gli attori nelle scatole", ha scritto John Boyega (ex Star Wars) sul suo profilo Twitter. L'attore ha proseguito: "Non dobbiamo fare strani aggiustamenti per loro. Ci concentriamo continuamente su ciò che dobbiamo fare in modo che queste persone non facciano questo o quello. Molto preoccupante. Siamo NERI e basta".

Nella sua intervista originale Idris Elba aveva detto che "come esseri umani siamo ossessionati dalla razza e quell'ossessione può ostacolare le aspirazioni, e anche la crescita delle persone. Il razzismo dovrebbe essere un argomento di discussione, certo. Il razzismo è molto reale. Ma dal mio punto di vista, è potente solo quanto glielo permetti. Ho smesso di descrivermi come un attore nero quando ho capito che mi metteva in una scatola. Dobbiamo crescere. Dobbiamo. La nostra pelle non è altro: è solo pelle".

Si tratta senza dubbio di una questione estremamente delicata, e legata a un sistema chiuso che dovrebbe aprirsi all'arte senza tener conto di tutto il resto. Voi che ne pensate?