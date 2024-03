John Boyega ricorda l'omicidio del suo amico Damilola Taylor:'Una svolta nella mia vita'

John Boyega ha partecipato all'ultima puntata di Last Word su BBC Radio e si è soffermato per la prima volta sull'omicidio del suo amico Damilola Taylor, ucciso a Londra a soli 10 anni il 27 novembre 2000. L'attore di Star Wars e sua sorella Grace furono tra le ultime persone a vedere il bambino ancora in vita.

Pacific Rim - La rivolta: John Boyega in una scena del film

All'epoca, John Boyega aveva 8 anni:"Dal momento in cui l'abbiamo lasciato a Peckham fino al momento in cui sono tornato a casa, poi la polizia si è presentata alla nostra porta e si è aperta un'intera indagine nella quale siamo stati coinvolti. È stata sicuramente una svolta nella mia vita, sicuramente ha modificato la mia prospettiva. Pensare che qualcuno così giovane come me potesse morire in modo così orribile è stato difficile per me da comprendere".

La poesia di Damilola

John Boyega ha ricordato che il padre dell'amico, Richard Taylor, lesse una poesia scritta dal figlio durante il funerale, nella quale il piccolo Damilola confessava le sue aspirazioni per il futuro. Da quel momento, Boyega ha dichiarato di aver capito di voler essere una star del cinema, anche perché persone come Damilola Taylor sognavano di diventare qualcuno.

L'attore non ha mai parlato della triste vicenda di Damilola Taylor fino alla morte del padre Richard lo scorso 23 marzo. La madre di Taylor, Gloria, è scomparsa nel 2008.

Nel 2023, John Boyega ha recitato in Hanno clonato Tyrone, al fianco di Jamie Foxx e Teyonah Parris.