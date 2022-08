John Boyega viene interrogato da Daisy Ridley sul suo potenziale futuro nel MCU

Daisy Ridley e John Boyega hanno recitato insieme nella saga di Star Wars e l'interprete di Rey ha sorpreso, e messo un po' in difficoltà, l'amico e collega per indagare sul suo potenziale futuro nel MCU.

L'attrice è apparsa in un video realizzato da Josh Horowitz per il suo podcast Happy Sad Confused.

John Boyega stava parlando con il giornalista quando gli è stato mostrato il video realizzato da Daisy Ridley. L'attrice gli ha quindi chiesto di guardare dritto negli occhi Horowitz e di giurare di non essere coinvolto in un progetto della Marvel.

Boyega ha quindi risposto: "Lo farò per te... Credimi, John, non ne ho parlato. non ho realizzato film della Marvel. Non ho incontrato nemmeno nessuno per parlarne".

L'attore ha quindi ribadito che è un grande fan dei film Marvel e sta pensando di andare a vedere Spider-Man: No Way Home quando ritornerà nelle sale il film. John ha inoltre sottolineato che Daisy sarebbe "la prima a saperlo" se ottenesse un ruolo importante in un film Marvel, avanzando persino l'ipotesi che gli abbia fatto quella domanda per sviare l'attenzione dalle teorie che sia stata lei a ottenere una parte nel MCU. Ridley, in passato, ha infatti svelato che sarebbe interessata a una parte in uno dei progetti della Marvel e John ha dichiarato che vorrebbe vederla nei panni di Spider-Woman.