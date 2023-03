John Boyega sarà il protagonista di The Freshening, nuovo film di fantascienza diretto da Cathy Yan

John Boyega, dopo aver abbandonato il franchise di Star Wars, si prepara a tornare nella fantascienza, unendosi al cast di The Freshening, il nuovo film diretto da Cathy Yan. A riportare la notizia in esclusiva è stato Deadline, anticipando qualche dettaglio su questo progetto proveniente dalla dimensione letteraria.

Naked Singularity: John Boyega in una sequenza

Tratto da racconto di Rachel Khong, The Freshening sarà una commedia dalle sfumature sci-fi ambientata in un futuro non troppo lontano, in cui le tensioni legate alla razza e al genere hanno raggiunto il punto di non ritorno. In questa atmosfera esplosiva il governo degli Stati Uniti istituisce una soluzione nell'iniziativa di salute pubblica chiamata The Freshening: ogni cittadino americano deve ricevere un'iniezione che impedisce di percepire le distinzioni di razza e genere. La protagonista vede quindi intorno a sé un mondo composto completamente da donne asiatiche-americane come lei. Quando una sostanza stupefacente appare sul mercato, promettendo la possibilità di vedere il mondo come è realmente, Sam e Reese (John Boyega) dovranno prendere una decisione importante.

"È un sogno lavorare con John Boyega. Il suo è un talento unico, e il suo impegno per l'arte e la volontà di correre dei rischi hanno prodotto performance così memorabili e di ampio respiro", ha detto Cathy Yan (tramite Deadline). "So che porterà profondità e sfumature incredibili al nostro Reese. Sono entusiasta che sia pronto per questa corsa sfrenata".