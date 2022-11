John Aniston è morto a 89 anni: la figlia Jennifer ricorda il padre, star de I giorni della nostra vita

John Aniston, il celebre attore de I giorni della nostra vita, è morto all'età di 89 anni, l'11 novembre 2022. A confermare la triste notizia è stata sua figlia, Jennifer Aniston, attraverso un post sul suo profilo personale Instagram.

Una foto di John Aniston

"Sei stato uno degli esseri umani più belli che abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia andato a librarti nei cieli in pace e senza dolore. E l'11/11 non meno! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me. Ti amerò fino alla fine dei tempi", ha scritto l'attrice, senza confermare le cause della morte.

John Aniston è entrato nel mondo della recitazione dopo essere stato un marine, quando nel 1962 in una piccola parte nella serie New Man in the Precinct. Nel 1985 ha ottenuto il ruolo per il quale il grande pubblico lo ricorda di più ne I giorni della nostra vita: quello di Victor Kiriakis. Questo personaggio non soltanto lo ha definito come attore in quegli anni, ma anche in quelli successivi, senza mai cancellarlo del tutto dal cuore dei suoi fan.