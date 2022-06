Jennifer Aniston accusata di nepotismo: le critiche arrivate dopo le sue dichiarazioni sulla fama

Questa settimana, gli attori Jennifer Aniston e Sebastian Stan hanno partecipato insieme al Variety's Actors on Actors, ma alcune dichiarazioni dell'attrice l'hanno fiondata in un mare di critiche per nepotismo. Ecco cosa ha detto con precisione la star di Friends.

The Morning Show: un'immagine di Jennifer Aniston

Durante l'intervista con Variety, Jennifer Aniston ha commentato com'era essere famosi negli anni '90, periodo in cui è ambientata la serie con Sebastian Stan, Pam e Tommy. L'attrice, parlando con il suo collega, è apparsa un po' snob ai più dicendo che è stato allora, tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, che è iniziata questa frenesia del voler diventare famosi per il semplice gusto di esserlo, pur senza alcun talento:

"In quel momento Internet ha davvero plasmato una nuova cultura sul diventare famosi. Questa cosa delle persone che diventano famose praticamente per non fare nulla. Voglio dire, Paris Hilton , Monica Lewinsky, tutta quella gente" .

Aniston ha continuato dicendo: "Mi sento così fortunata ad aver avuto un piccolo assaggio del settore prima che diventasse quello che è oggi. ora ci sono molti più servizi di streaming: sei famoso da TikTok, sei famoso da YouTube, sei famoso da Instagram."

Friends: Jennifer Aniston ha abbandonato la reunion dopo aver ricordato un momento difficile

I suoi commenti non sono piaciuti ad alcuni utenti sui social, che l'hanno accusata di nepotismo perché figlia d'arte di due attori famosi: John Aniston e Nancy Dow. Ecco perché Jennifer Aniston è risultata un po' troppo supponente rispetto a quella che è oggi la fama, a molti non è piaciuto per niente come ha criticato i nuovi famosi di oggi, le nuove generazioni di star che magari hanno trovato successo grazie al loro lavoro sui social.

Al momento, la star non ha replicato alle critiche, chissà se lo farà a breve proprio tramite i social network.