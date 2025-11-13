Jennifer Aniston parla per la prima volta del nuovo fidanzato Jim Curtis: “È straordinario e molto gentile”

La star di Friends ha parlato pubblicamente per la prima volta del suo nuovo compagno, con il quale ha ufficializzato la relazione da qualche mese.

Jennifer Aniston in una scena di The Morning Show
NOTIZIA di 13/11/2025

Jennifer Aniston è tra le star intervistate nell'ultimo numero del magazine Elle, Women in Hollywood, e nella chiacchierata ha commentato anche la sua relazione con l'ipnotista Jim Curtis.

Dopo le voci della relazione emerse a luglio, ad inizio novembre la coppia è uscita allo scoperto con un post pubblicato sui social. Nell'intervista, Aniston ha fornito qualche dettaglio in più sul fidanzato.

Jennifer Aniston descrive il partner Jim Curtis

"[Jim è] piuttosto straordinario, e aiuta molte, molte persone" ha raccontato Aniston "È molto speciale, molto normale, e molto gentile, e vuole aiutare le persone a guarire, superare i loro traumi e la stagnazione per arrivare alla chiarezza. È una cosa bellissima a cui dedicare la propria vita".

Sebbene Jim abbia catturato l'attenzione dei fan grazie al suo lavoro come ipnotista, Jennifer ha insistito sul fatto che in realtà è un coach trasformazionale. L'attrice ha specificato che Curtis non è soltanto un ipnotista: "L'ipnotismo è solo una delle molte cose che fa".

Le storie d'amore di Jennifer Aniston e il successo in Friends

Lo scorso 3 novembre, l'interprete di Rachel Green in Friends ha pubblicato una foto su Instagram in bianco e nero in cui abbraccia il fidanzato e augurandogli buon compleanno con un dolce messaggio.

In precedenza, Jennifer Aniston è stata sposata con Brad Pitt dal 2000 al 2005 e con Justin Theroux dal 2015 al 2017. Jim Curtis ha un figlio, oggi adolescente, avuto dall'ex moglie Rachel Napolitano.

Friends, Cole Sprouse: "La mia cotta per Jennifer Aniston mi ha reso 'difficile' lavorare con lei" Friends, Cole Sprouse: 'La mia cotta per Jennifer Aniston mi ha reso 'difficile' lavorare con lei'

Jennifer Aniston è famosa in tutto il mondo per aver interpretato una delle protagoniste della sit-com Friends tra il 1994 e il 2004, Rachel Green, al fianco delle altre star della serie Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer rispettivamente nei panni di Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing e Ross Geller. La serie gode tutt'oggi di un successo planetario ed è tra le più acclamate produzioni tv nella storia del piccolo schermo.