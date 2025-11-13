Jennifer Aniston parla per la prima volta del nuovo fidanzato Jim Curtis: “È straordinario e molto gentile”

La star di Friends ha parlato pubblicamente per la prima volta del suo nuovo compagno, con il quale ha ufficializzato la relazione da qualche mese.

Jennifer Aniston è tra le star intervistate nell'ultimo numero del magazine Elle, Women in Hollywood, e nella chiacchierata ha commentato anche la sua relazione con l'ipnotista Jim Curtis.

Dopo le voci della relazione emerse a luglio, ad inizio novembre la coppia è uscita allo scoperto con un post pubblicato sui social. Nell'intervista, Aniston ha fornito qualche dettaglio in più sul fidanzato.

Jennifer Aniston descrive il partner Jim Curtis

"[Jim è] piuttosto straordinario, e aiuta molte, molte persone" ha raccontato Aniston "È molto speciale, molto normale, e molto gentile, e vuole aiutare le persone a guarire, superare i loro traumi e la stagnazione per arrivare alla chiarezza. È una cosa bellissima a cui dedicare la propria vita".

Sebbene Jim abbia catturato l'attenzione dei fan grazie al suo lavoro come ipnotista, Jennifer ha insistito sul fatto che in realtà è un coach trasformazionale. L'attrice ha specificato che Curtis non è soltanto un ipnotista: "L'ipnotismo è solo una delle molte cose che fa".

Le storie d'amore di Jennifer Aniston e il successo in Friends

Lo scorso 3 novembre, l'interprete di Rachel Green in Friends ha pubblicato una foto su Instagram in bianco e nero in cui abbraccia il fidanzato e augurandogli buon compleanno con un dolce messaggio.

In precedenza, Jennifer Aniston è stata sposata con Brad Pitt dal 2000 al 2005 e con Justin Theroux dal 2015 al 2017. Jim Curtis ha un figlio, oggi adolescente, avuto dall'ex moglie Rachel Napolitano.

Jennifer Aniston è famosa in tutto il mondo per aver interpretato una delle protagoniste della sit-com Friends tra il 1994 e il 2004, Rachel Green, al fianco delle altre star della serie Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer rispettivamente nei panni di Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing e Ross Geller. La serie gode tutt'oggi di un successo planetario ed è tra le più acclamate produzioni tv nella storia del piccolo schermo.