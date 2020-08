Joey King star dell'action thriller Bullet Train accanto a Brad Pitt

L'attrice Joey King sta concludendo le trattative per recitare nel film Bullet Train, l'action thriller con star il premio Oscar Brad Pitt.

La giovane star di The Kissing Booth è infatti impegnata nelle trattative necessarie a raggiungere l'accordo con la produzione del film realizzato per Sony Pictures.

Il film Bullet Train sarà diretto da David Leitch che si occuperà anche della supervisione della sceneggiatura che verrà firmata da Zak Olkewicz. Brad Pitt ha accettato il ruolo principale del progetto poco dopo la scelta del regista e le riprese dovrebbero iniziare in autunno nella città di Los Angeles.

Joey King dovrebbe essere impegnata con un piccolo ruolo da co-protagonista nel film action. L'attrice è reduce dai successi del sequel di The Kissing Booth e della serie The Act.

Il film si basa sul romanzo giapponese Maria Beetle scritto da Kotaro iaka e nel team dei produttori ci saranno anche Ryosuke Saegusa e Yuma Terada, in collaborazione con Leitch, Kelly McCormick e Antoine Fuqua.