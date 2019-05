Joe Russo vorrebbe realizzare un cinecomic con protagonista Batman

Joe Russo, dopo il successo di Avengers: Endgame, sembra interessato a occuparsi di un altro cinecomic: Batman.

Il filmmaker ha infatti ricordato che da sempre è un grandissimo fan dei fumetti e sarebbe quindi disposto a passare dal mondo della Marvel a quello della DC pur di portare sul piccolo schermo la storia di Bruce Wayne.

In una recente intervista, Joe Russo ha infatti raccontato: "Da bambino collezionavo i fumetti di Batman. Quello era uno dei personaggi della DC che amavo, quindi sarei felice di girare un film dedicato a Batman".

Il desiderio del co-regista di Avengers: Endgame potrebbe però richiedere un tempo piuttosto lungo prima di essere realizzato: attualmente Warner Bros. ha affidato a Matt Reeves il compito di sviluppare e dirigere The Batman, il primo film dedicato al personaggio dopo l'addio di Ben Affleck all'iconico ruolo.

Avengers: Endgame ha incassato più di Titanic: ora punta al record di Avatar!

Distribuito nei cinema italiani dal 24 aprile, Endgame (qui potete leggere la recensione spoiler free) conclude la storia iniziata in Avengers: Infinity War (2018) e segna una tappa decisiva del Marvel Cinematic Universe, di cui vedremo la conclusione della terza fase con Spider-Man: Far from home.