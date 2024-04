I fratelli Russo vogliono creare il loro franchise in stile Star Wars: 'Il pubblico vuole nuove storie'

I registi di film come Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo, hanno sempre detto di essere aperti a un ritorno nei Marvel Studios nelle giuste circostanze, ma in una recente intervista i registi hanno dichiarato che quello che vorrebbero fare davvero è creare un nuovo franchise.

I fratelli Russo - che sono stati più volte collegati a vari progetti di Star Wars - hanno dichiarato di essere più interessati a costruire la loro versione di Guerre stellari, qualcosa di nuovo che possa iniettare energia nell'esperienza cinematografica e dare ai futuri registi qualcosa su cui gettare le fondamenta.

Citando la doppietta "Barbenheimer" come prova che il pubblico è alla ricerca di qualcosa di nuovo, Joe Russo ha dichiarato a GamesRadar di avere grandi speranze per i loro prossimi film come Tyler Rake 3 e The Gray Man 2. A quanto pare, credono di poter generare un grande interesse da parte del pubblico per gli originali in streaming.

"L'intenzione è quella di costruire il nostro Star Wars", ha dichiarato Joe Russo. "Per noi si tratta di concentrarsi su una narrazione originale e su nuove idee. Abbiamo fatto troppo. Voglio dire, credo che si possa affermare che siamo in una fase di narrazione ripetitiva e di potenziale abuso del franchise. Quindi, a un certo punto, credo che il pubblico desideri nuove idee e nuove storie. Ed è su questo che ci stiamo concentrando dopo la Marvel, chiedendoci 'quali sono queste nuove storie?'. Barbie e Oppenheimer hanno dimostrato che il pubblico vuole qualcosa di diverso".

Iron Man: Robert Downey Jr. vorrebbe tornare nel MCU, ma i fratelli Russo non sono d'accordo

Captain America: Civil War - Sebastian Stan e Chris Evans sul set con i fratelli Russo

I fratelli Russo

I Russo si sono fatti le ossa con sitcom come Arrested Development e Community prima di girare alcuni dei più grandi blockbuster mai realizzati con la Marvel. Naturalmente, fin dall'inizio hanno avuto la loro voce distintiva. In Community, l'episodio della "guerra di paintball" è diventato subito il preferito dai fan ed è considerato uno dei migliori episodi di qualsiasi sitcom in assoluto.

Durante una recente intervista con GamesRadar al Sands: International Film Festival di St Andrews il duo ha rivelato di non avere un nuovo film in cantiere nelle prossime settimane. La coppia ha però una serie di progetti interessanti in varie fasi di sviluppo, tra cui sequel e spinoff di Citadel e reinterpretazioni moderne di Butch Cassidy e The Thomas Crown Affair.