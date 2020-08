Joe Ruby, morto il co-creatore di Scooby-Doo, aveva 87 anni

Joe Ruby è morto il 26 agosto 2020 all'età di 87 anni, nella sua carriera aveva contribuito al successo di serie animate come Scooby-Doo, Dynomutt e Jabberjaw.

Lo sceneggiatore e produttore ha perso la vita per cause naturali a Westlake Village, in California.

Il nipote di Joe Ruby, Benjamin, ha dichiarato: "Non ha mai smesso di scrivere e creare, anche mentre stava invecchiando".

La serie Scooby-Doo, dove sei tu? ha debuttato sulla CBS nel 1969 dopo aver affrontato molte modifiche. Ruby aveva co-creato i personaggi in collaborazione con Ken Spears e il character designer Iwao Takamoto pensandoli come membri di una rock band prima di arrivare alle versioni definitive di Freddie, Velma, Daphne, Shaggy e Scooby-Doo.

Ruby e Spears avevano scritto i primi cinque episodi, rimanendo impegnati come supervisori e montatori del resto della prima stagione.

Joe Ruby aveva incontrato il collega dopo aver lavorato per Walt Disney Productions e aver lavorato nel montaggio. I due avevano poi lasciato Hanna-Barbera per essere più coinvolti nel settore della produzione, lavorando poi come sceneggiatori con Sid e Marty Krofft Television Productions e Depatie-Freleng, dove hanno creato The Barkleys e The Houndcats.

Il successo di Scooby-Doo ha portato all'ingaggio dei due autori da parte di CBS per occuparsi di nuovi programmi per bambini, occupandosi quindi di Mister T, Alvin and the Chipmunks, Superman, Thundarr the Barbarian, Fangface e The Plastic Man Comedy-Adventure Hour.

Ruby, nella sua carriera, ha poi prodotto le versioni animate di show animati e film come Punky Brewster, Rambo e Police Academy: The Animated Series.