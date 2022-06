Scooby-Doo: Mystery Machine diventa una meta per le vacanze in California grazie ad Airbnb

Dal 16 giugno si potrà prenotare un soggiorno davvero unico su Airbnb: i fan di Scooby Doo potranno infatti alloggiare nella famosa Mystery Machine.

Sarà possibile vivere l'esperienza unica in California e nel progetto è coinvolto anche Matthew Lillard, attore che ha interpretato Shaggy nel film arrivato 20 anni fa nelle sale.

La Mystery Machine su Airbnb

La simpatica proposta è stata ideata per celebrare il ventesimo anniversario della distribuzione nelle sale del film live-action Scooby Doo. La Mystery Machine è quindi stata inserita nella categoria dedicata ai camper, che conta 12.500 veicoli disponibili in tutto il mondo, e sarà a disposizione per una o due persone che desiderano vivere per qualche giorno in stile Scooby e Shaggy.

Matthew Lillard ha dichiarato: "Mi sono messo nei panni di Shaggy sin dall'adattamento live action del 2002 e da allora è come se fosse diventato parte di me. Non vedo l'ora di accogliere gli ospiti nel mondo della gang di Mystery Inc. come host di Airbnb e regalare loro una vacanza estiva che non dimenticheranno mai... per una volta senza mostri!".

La Mystery Machine su Airbnb

Su Airbnb sarà possibile prenotare tre soggiorni di una notte ciascuno nelle date del 24, 25 e 26 giugno al costo di soli 18 euro a notte.

L'esperienza comprende:

Un benvenuto virtuale di Matthew Lillard, che potrebbe persino condividere alcuni ricordi indimenticabili;

Un'immersione nostalgica nei primi anni 2000, tra lampade fosforescenti, lettori CD portatili e collane di conchiglie hawaiane;

Una cena con snack a volontà e un menù composto da tutti i cibi preferiti di Shaggy & Scooby, come hot dog e hamburger di melanzane;

Un rewatch notturno di Scooby-Doo, con popcorn, caramelle e Scooby Snacks inclusi;

Uno spazio outdoor con area relax e amaca.

La Mystery Machine su Airbnb

La Mystery Machine su Airbnb

I fan di Mystery Inc. possono richiedere di prenotare il soggiorno a partire da giovedì 16 giugno alle ore 13:00 ET (19:00 CET) su airbnb.com/mysterymachine. Gli spostamenti da e per la California, ovviamente, sono a carico degli ospiti.

Airbnb, inoltre, ha annunciato che farà una donazione una tantum a Five Acres, un'agenzia di servizi per l'infanzia che da 134 anni si occupa di garantire ai più piccoli una soluzione familiare stabile attraverso la difesa, la prevenzione e i servizi medici nel sud della California.