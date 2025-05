Joe Manganiello: "Il mio vecchio manager mi disse di cambiare nome 20 anni fa"

Joe Manganiello, star di Magic Mike, ha recentemente rivelato un fatto sorprendente che riguarda il suo nome durante un'apparizione alla premiere della quinta stagione di Celebrity Wheel of Fortune.

Dopo aver presentato Manganiello, il conduttore di lunga data Pat Sajak gli ha chiesto se avesse mai pensato di cambiare il suo cognome con qualcosa di più facile da pronunciare. "No", ha spiegato Manganiello. "Mi hanno chiesto di cambiare il mio nome, il mio manager originale, ma ho detto: 'Sai cosa, la gente dovrà imparare a pronunciarlo e a scriverlo'".

Poi ha ironizzato: "Ed eccoci qui, 20 anni dopo, e nessuno sa pronunciarlo o scriverlo bene!". L'attore ha anche ironizzato sul suo nome in un'intervista pre-show con la figlia di Pat, Maggie Sajak, dopo averla ringraziata per averlo pronunciato correttamente. "Italiano, immagino", ha chiesto lei, e lui ha risposto scherzando: "Sì, ma la cosa interessante è che non è il mio vero cognome".

Joe Manganiello, una nuova carriera come conduttore di game show

La stanza degli omicidi: Joe Manganiello in un'immagine

Mentre la carriera di conduttore di Pat Sajak sta per concludersi, Manganiello ha appena iniziato la sua. Nel febbraio 2024, l'ex-star di True Blood ha fatto il suo debutto come conduttore di Deal or No Deal Island, spinoff della serie originale che seguiva 13 giocatori competere per ottenere denaro su un'inafferrabile isola privata.

Joe Manganiello in True Blood

"Stavo aspettando l'occasione giusta e questa era l'occasione giusta", aveva raccontato Manganiello all'epoca. "A un certo punto mi è stato chiesto di partecipare a Survivor. Mi è stato offerto Fear Factor - non l'originale, ma dopo che [Joe] Rogan si è fatto da parte, mi è stata offerta la versione successiva. Così mi hanno proposto lo show [Deal or No Deal Island]. Mi sono detto: 'Non avete idea con chi state parlando'. Sono un grande fan dei game show. Una delle grandi attrattive è vedere come le persone interagiscono tra loro".

Nel corso della puntata di Celebrity Wheel of Fortune, Maggie ha poi chiesto quale fosse il suo vero cognome e lui ha scherzato: "Da quello che posso dire, credo che il mio cognome sia Jones".