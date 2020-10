The Haunting of Hill House: una suggestiva immagine della serie

Che le case infestate siano una location perfetta per un film o una serie horror è una legge universale conosciuta da ogni amante del brivido: ma perché le storie ambientate tra le mura domestiche fanno così paura? A spaventarci così tanto è il fatto che i pericoli che solitamente si annidano nel mondo esterno ci raggiungano nel posto che più di ogni altro dovrebbe infonderci sicurezza e tranquillità, rendendo una luogo familiare ricettacolo di incubi e paure. Tra gli spaventosi abitanti di queste terrificanti magioni i più comuni sono certamente i fantasmi, principalmente di coloro che in quelle case sono venuti a mancare, incattiviti perché hanno ancora qualche conto in sospeso o perché principalmente si divertono a tormentare i poveri inquilini che camminano per quei corridoi che un tempo erano stati di loro proprietà. Molti film e serie tv, per mettere un pò di pepe al solito cliché del fantasma scontento e dispettoso, hanno deciso di tirare in ballo anche altre terribili creature, come poltergeist o esseri demoniaci assetati di anime innocenti, capaci di rendere il tutto ancor più terrificante.

In occasione dell'arrivo su Netflix di The Haunting of Bly Manor, seconda stagione della serie antologica inaugurata da The Haunting of Hill House, perfetto esempio - insieme a quella che l'ha preceduta - di storia del terrore ambientata in una casa veramente da brivido, abbiamo deciso di radunare in questo articolo i 25 migliori film e serie horror con case infestate e fantasmi. Dal già citato The Haunting of Hill House a The Orphanage, da The Conjuring a Amitivilly, ecco quelli che secondo noi sono i racconti più spaventosi e angoscianti ambientati nella solo apparente tranquillità delle mura domestiche.

1. The Haunting of Hill House (2018)

Cominciamo proprio con The Haunting of Hill House, la serie tv ideata e diretta da Mike Flanagan ispirata a L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, uno dei racconti di fantasmi più famosi di sempre (e da cui sono stati tratti diversi adattamenti oltre a questa serie). La storia è quella della famiglia Crain, ritrovatasi a vivere per un estate in una casa infestata - la Hill House del titolo - e delle profonde conseguenze che il breve soggiorno ha avuto sulle loro vite. I cinque figli di Hugh ed Olivia (Timothy Hutton/Henry Thomas e Carla Gugino), si porteranno il trauma di quei pochi mesi trascorsi in una villa popolata da innumerevoli figure spettrali fino all'età adulta, fino a quando saranno costretti a venire a patti con il loro passato e con quello che gli è accaduto. The Haunting è una serie assolutamente imperdibile per ogni amante del genere horror, una ragione in più per vederla, però, è quella di cercare di scovare tutti i fantasmi che si nascondono in ogni inquadratura. Sarete capaci di trovarli tutti?

2. The Haunting of Bly Manor (2020)

Non potevamo che citarvi subito anche la seconda stagione della serie creata da Mike Flanagan, The Haunting of Bly Manor, questa volta ispirata a Il giro di vite di Henry James. La storia è quella di una giovane babysitter americana, Dani (Victoria Pedretti, tra le protagoniste della prima stagione), che si trasferisce in un antico maniero della campagna, dove due bambini, Flora e Miles, cercano di riprendersi dal dolore per la morte dei genitori. Con lei non solo la governante Hannah, il cuoco Owen e la giovane Jamie, ma anche un infinito numero di fantasmi, che si nascondono in ogni angolo della casa. Quale mistero si nasconde tra le mura della vastissima ed inquietante dimora? Dani, per salvare Flora e Milies, sarà costretta ad affrontare orrori inaspettati.

3. Amityville Horror (1979)

Continuiamo con il film forse più conosciuto e citato per quanto riguarda il genere delle case stregate nell'horror: Amityville Horror, diretto da Stuart Rosenberg e tratto dal libro Orrore ad Amityville (1977), a sua volta ispirato ad una presunta storia vera. Questo film, che ha dato vita a un prolifico franchise, ha come protagonista la solita sfortunata famiglia, appena trasferitasi in una casa vendutagli ad un prezzo davvero stracciato. La causa di questo colpo di fortuna è che, solo un anno prima, un ragazzo mentalmente disturbato (guidato da voci maligne che solo lui poteva sentire) vi aveva massacrato genitori e fratellini. Non ci vorrà molto prima che i nuovi inquilini, i Lutz, scoprano che tra le mura dell'inquietante villetta si nascondono oscure presenze ed indicibili orrori. Una casa, quella di Amityville Horror, che è rimasta ben impressa nell'immaginario collettivo, in particolare per la particolare forma delle finestre dell'ultimo piano, che sembrano quasi occhi arrabbiati.

4. Shining (1980)

Potevamo non inserire in questa nostra lista l'edificio più stregato della storia della letteratura e del cinema? Shining, film del 1980 diretto da Stanley Kubrick e tratto dal famoso romanzo di Stephen King, è ambientato in un terrificante albergo sperduto nelle montagne del Colorado: nella struttura, fin dalla sua fondazione quasi un secolo prima dei fatti narrati, sono avvenuti fatti di incredibile violenza, fatti che hanno lasciato una traccia indelebile e che hanno reso l'hotel una creatura assetata di sangue e pronta a tutto per collezionare nuove vittime. Al centro della storia la famiglia Torrance: il padre, Jack (Jack Nicholson) è uno scrittore in cerca di pace che viene assunto come custode invernale e che decide di portare con sé la moglie Wendy (Shelley Duvall) ed il figlio Danny, un bambino dotato di incredibili poteri psichici. L'albergo, ansioso di impadronirsi del piccolo, sfrutterà proprio Jack, che porterà velocemente alla follia, per raggiungere il suo obiettivo.

5. L'evocazione - The Conjuring (2013)

Passiamo a L'evocazione - The Conjuring, fortunatissimo film diretto da James Wan che ha dato vita ad un vero e proprio universo condiviso di pellicole horror (di cui fanno parte i vari sequel e gli spin off, come la serie di Annabelle, dedicate alle creature incontrate dai protagonisti). L'evocazione si apre con il trasferimento in un'isolata casa di campagna della numerosa famiglia Perron, che subito si accorgerà che c'è qualcosa che non va nella nuova dimora. Una serie di fatti inspiegabili, a volte solo inquietanti altre decisamente terrificanti, avvenuti tra le mura domestiche li spingeranno a rivolgersi a Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga), una coppia di demonologi che ha affrontato e risolto casi molto simili al loro. Nemmeno i due esperti, però, saranno veramente pronti a quello che gli aspetta dai Perron, qualcosa di diabolico che affonda le radici nel terribile passato della casa. Ah, non vi abbiamo detto la cosa peggiore: si tratta di una storia vera! I coniugi Warren sono una famosa coppia di esperti del paranormale che nella loro lunghissima carriera hanno risolto numerosissimi casi (hanno lavorato addirittura a quello di Amityville).

6. The Conjuring 2 (2016)

Parlando di case stregate popolate da fantasmi e creature demoniache, non potevamo che dedicare uno posto in questa lista al primo sequel di The Conjuring: The Conjuring - Il caso Enfield, sempre diretto da James Wan. L'azione in questo caso si sposta dagli Stati Uniti all'Inghilterra e vede Ed e Lorraine Warren alle prese con un caso ancor più terrificante di quello precedente. Nella casa della famiglia Hodgson di annida infatti qualcosa di davvero pericoloso ed inquietante che ha preso di mira un membro in particolare della famiglia, la piccola Janet (Madison Wolfe).

7. The Others (2001)

Tra i film horror ambientati in una casa stregata uno dei più famosi di sempre, ricordato in particolare per il suo strepitoso ed inaspettato colpo di scena finale, è senza dubbio The Others. Con una star del calibro di Nicole Kidman nel ruolo principale, il film racconta la storia di una famiglia che resta isolata in una sperduta casa di campagna poco dopo la fine della seconda guerra mondiale. Abbandonati dai domestici e in attesa del ritorno del capo famiglia ancora al fronte, Grace, Anne e Nicholas, accoglieranno in casa tre strani personaggi per sostituire la servitù, ma le cose per loro si faranno presto più terrificanti che mai. Nell'enorme villa si nascondono infatti delle strane presenze che cercano di mettersi in contatto con loro: che cosa hanno a che fare i nuovi domestici con i fantasmi che popolano la casa? E che cosa vogliono dalla famiglia di Grace?

8. Poltergeist - Demoniache presenze (1982)

Altro cult tra le storie ambientate in dimore stregate, Poltergeist - Demoniache presenze riesce a mettere insieme tutti i più terrificanti topoi di questo genere: i poltergeist che si divertono a mettere in disordine la casa dei protagonisti (e ne rapiscono i figli), il fatto che una famiglia viva sui resti di un cimitero e la presenza di un'inquietante bambola (in questo caso il pupazzo di un clown) che perseguita il piccolo di casa. Nessun amante dell'horror e delle case infestate può assolutamente perdersi questo film diretto da Tobe Hooper.

9. American Horror Story: Murder House (2011)

Passiamo ad un'altra serie tv, American Horror Story, concentrandoci in particolare sulla sua prima stagione, Murder House, che, come è facile dedurre dal titolo è ambientata in una terrificante casa infestata. La famiglia protagonista in questo caso è quella degli Harmon, che si trasferiscono in una villetta a Los Angeles per superare un doloroso passato. Nella casa, però, dalla sua costruzione nei primi anni Venti, sono avvenuti numerosissimi omicidi (che le sono valsi l'appellativo di "casa degli omicidi") e i nuovi inquilini scopriranno presto che la loro nuova vita è ancor più terrificante di quella che si sono lasciati alle spalle.

10. Gli invasati (1963)

Torniamo all'opera di Shirley Jackson per parlare del primo film che ne è stato tratto, Gli invasati, diretto da Robert Wise. Hill House è una villa enorme dall'architettura estremamente particolare, fatta di pareti dagli angoli sbilenchi e da innumerevoli stanze segrete, dove accadono inspiegabili fenomeni. La storia si apre quando, l'antropologo John Markway, decide di intraprendere uno studio sul paranormale portando con sé, come assistenti, Eleanor e Theodora. Il gruppo, a cui si unirà anche il futuro erede della villa, cercherà di scoprire l'origine degli strani fenomeni, ma Eleanor sembra particolarmente scossa da tutto ciò che sta accadendo...

11. House (1977)

In questa lista non potevamo non trovare un posticino per House, un film giapponese diretto da Nobuhiko Obayashi che, pur sfociando a tratti nella commedia, racconta una storia terrificante ambientata in una casa infestata. Oshare (Kimiko Ikegami), indispettita per la nuova relazione del padre, decide di passare l'estate con delle amiche nella villa in mezzo alla foresta di sua zia: peccato che la donna sia in realtà una strega che si nutre della carne di giovani vergini e che la casa sia stregata. Nemmeno a dirlo, il soggiorno del gruppo sarà davvero da incubo.

12. I tredici spettri (2001)

Proseguiamo questa lista con I tredici spettri, remake de I 13 fantasmi del 1960. Dopo la morte della moglie, Arthur, insieme ai suoi due figli Kathy e Bobby e alla babysitter Maggie, si trasferisce nell'imponente villa ereditata dallo zio Cyrus. Il gruppo scoprirà presto, però, che il vecchio zio era un cacciatore di fantasmi e aveva imprigionato dodici spettri all'interno della grande casa. Tra le mura della villa si nasconde però qualcosa di ancor più terribile, qualcosa che Cyrus voleva far di tutto per portare alla luce...

13. Crimson Peak (2015)

Diretta dal regista premio Oscar Guillermo del Toro, Crimson Peak è un'inquietante storia gotica con un cast d'eccezione composto, tra i tanti, da Mia Wasikowskaa, Jessica Chastain e Tom Hiddleston. Edith è una giovane dell'alta società newyorkese che vorrebbe diventare scrittrice ma non riesce ad avere successo. Con l'arrivo del misterioso Sir Thomas Sharpe, un giovane baronetto inglese che spera di ottenere un finanziamento dal padre di Edith per una sua invenzione, la vita della ragazza viene completamente stravolta. Innamoratasi di Thomas, Edith lo seguirà nella sua enorme e diroccata magione, dove il giovane lord vive con la sorella Lucille. I due, però, nascondono molti segreti: le ombre di un terribile e violento passato faranno presto capolino nella grande casa sotto forma di spiriti sofferenti, ed Edith si renderà presto conto che la sua vita è in pericolo. Chi è l'uomo che ha sposato e, sopratutto, che rapporto lo lega alla sempre presente Lucille?

14. Sentinel (1977)

Continuiamo la nostra lista dei migliori film con case infestate parlando di Sentinel, diretto da Michael Winner ed appartenente a quel filone di film centrati su creature demoniache usciti dopo il successo de L'Esorcista (1973). La protagonista di questa storia è la bellissima Alison Parker, una modella che si trasferisce in un antico palazzo di New York, in cui l'unico altro inquilino è un prete cieco, che passa gran parte del tempo alla finestra. La vita nel nuovo appartamento si fa subito molto difficile per Alison, che inizia a soffrire di incubi ed allucinazioni e a sentire strani rumori che provengono dall'abitazione sopra la sua: che cosa si nasconde nell'antico palazzo e quale ruolo ricopre Alison in tutta questa storia?

15. The Grudge (2004)

Se c'è un film di cui non potevamo di certo dimenticarci, parlando di case stregate, è senza dubbio The Grudge, diretto da Takashi Shimizu e con protagonista Sarah Michelle Gellar. La storia è incentrata su una casa maledetta, in Giappone, dove sono avvenuti fatti terribili: chiunque vi metta piede sarà perseguitato, fino alla morte, da una terrificante creatura dai lunghi capelli neri. La giovane Karen Davis, un'aspirante infermiera, sarà costretta ad entrare nell'inquietante villetta per occuparsi della donna molto anziana che ci vive: la sua vita verrà velocemente stravolta e dovrà fare di tutto per non finire nelle grinfie dell'essere mostruoso che ora l'ha presa di mira.

16. Paranormal Activity (2007)

Appartenente al genere del found footage, Paranormal Activity è diventato un vero e proprio caso cinematografico: costato poco più di 15.000 dollari ha incassato quasi 200 milioni di dollari in totale. Girato interamente nell'appartamento del suo regista, Oren Peli, Paranormal Activity racconta di due giovani fidanzati, Micah e Katie, che stanno affrontando un periodo piuttosto particolare: lei, che rivela di essere stata tormentata anche in passato da un'invisibile entità, è perseguitata da strani rumori, oggetti che si spostano ed eventi sempre più bizzarri. Lui, prima solo scettico poi sempre più preoccupato, comprerà una telecamera per documentare quello che sta accadendo alla sua fidanzata. Le cose, però, presto prenderanno una piega che nessuno dei due si sarebbe mai aspettato.

17. Beetlejuice - Spiritello Porcello (1988)

Sì, lo sappiamo, non si tratta propriamente di un horror, ma il film di Tim Burton racconta una storia ambientata in una casa stregata e per questo non potevamo non inserirlo nella nostra classifica. I protagonisti di Beetlejuice - Spiritello Porcello sono i Matland, che dopo un incidente d'auto tornano a casa e scoprono che nessuno può vederli e che dei nuovi inquilini si stanno per trasferire nella loro dimora: sono diventati dei fantasmi. Come possono riprendersi ciò che un tempo gli apparteneva? Spaventando a morte i nuovi arrivati! A dargli una mano sarà il bio-esorcista Beetlejuice, un ghoul che per professione si sbarazza degli esseri umani per dar pace agli spiriti.

18. The Orphanage (2007)

Torniamo all'horror con The Orphanage, diretto da Juan Antonio Bayona. Al centro di questa storia l'orfana Laura che, una volta diventata adulta, acquista l'orfanotrofio dove è cresciuta per farne una casa famiglia e vi si trasferisce insieme al marito e al figlio adottivo Simòn, che è molto malato. Il giorno dell'inaugurazione, però, accade qualcosa di terribile: Simòn, mentre gioca con quelli che la madre credeva essere solo amici immaginari, scompare improvvisamente. Chi lo ha portato via? Per trovare suo figlio Laura dovrà riportare alla luce i segreti della casa, nascosti nel suo doloroso passato.

19. Insidious (2010)

Tra i migliori film dedicati alle case infestate non potevamo che includere un'altra pellicola di James Wan, Insidious. La famiglia Lambert, composta da Renai, da suo marito Josh e dai loro tre figli, si è appena trasferita in una nuova casa: una mattina il piccolo Dalton, dopo una caduta apparentemente senza conseguenze la sera prima, non si risveglia più. Per i medici si trova in uno stato inspiegabile di coma apparente. Per Renai, che passa tutto il giorno a prendersene cura, la casa in cui vivono si trasforma presto in un incubo: oscure presenze sembrano perseguitare proprio il corpo inerme del suo bambino e lei non sa come aiutarlo. Sotto consiglio della suocera Lorraine, Renai decide di contattare la potente medium Luise; la donna, che le rivelerà di aver aiutato in passato anche suo marito Josh, le svelerà un terribile segreto legato a suo figlio e alla condizione in cui si trova. Insidious, a cui sono seguiti un sequel e due prequel, riesce a ribaltare con un twist piuttosto originale le classiche storie horror di case infestante. Un must watch per chi cerca pellicole di questo genere che siano veramente spaventose.

20. Entity (1981)

Entity è un altro horror tratto da un'inquietante storia vera, quella di una donna californiana che dichiarò di essere stata aggredita, in più occasioni, da un'entità invisibile. Carla Moran (Barbara Hershey), madre di tre figli, inizia a subire una serie di violenze sessuali da qualcuno che non riesce a vedere. Inizialmente nessuno le crede, con il peggiorare della situazione riesce però a convincere un gruppo di scienziati ad aiutarla, cercando di liberarla dalla demoniaca presenza che la perseguita. Peccato, però, che con il passare del tempo l'entità si riveli sempre più crudele e potente.

21. Dopo la vita (1973)

Tratto dal romanzo La casa d'inferno, Dopo la vita è un horror diretto da John Hough. La storia è ambientata in una villa infestata dal fantasma di Emmery Belasco, un uomo che in vita praticava riti satanici, che nessuno è riuscito a liberare dall'oscura presenza. Un'ultimo tentativo verrà fatto dal dottor Berret che, insieme alla moglie e ad una coppia di medium, cercherà di esorcizzare lo spirito crudele dalla casa.

22. Changeling (1980)

Ancora una volta parliamo di un film, Changeling, che è stato tratto da una storia vera, in questo caso l'esperienza vissuta da Russel Hunter, che ha firmato il soggetto del film. Un musicista, che ha perso in un incidente stradale moglie e figlia, si trasferisce in una casa infestata dallo spirito di un bambino morto da più di settant'anni. Indagando su come il piccolo abbia perso la vita, l'uomo scoprirà un oscuro segreto celato tra le mura della casa.

23. Sinister (2012)

Anche in questo caso la creatura che perseguita la sfortunata famiglia di turno non è un fantasma ma un demone, che si porta appresso però un entourage di bambini spettrali, che vediamo aggirarsi per la casa in cui gli sfortunati protagonisti si sono appena trasferiti. Ellison Oswalt (Ethan Hawke) è uno scrittore di storie di cronaca nera che dopo aver raggiunto il successo con il suo primo romanzo ha pian piano perso di popolarità. Per rilanciare la sua carriera l'uomo decide di trasferirsi con la famiglia in una casa dove sono avvenuti dei violenti omicidi, con la speranza di poter scrivere così un nuovo best seller. La casa, però, è popolata da oscure presenze, che sembrano legate ad una figura demoniaca particolarmente attratta dalle anime innocenti dei bambini e che presto inizierà a perseguitare Ellison e la sua famiglia. Sinister, diretto da Scott Derrickson e da cui è stato tratto anche un sequel, è decisamente tra i film recenti più spaventosi ed inquietanti che rielaborano il tema della casa infestata.

24. Suspense (1961)

Basato (come il già citato he Haunting of Bly Manor) su Il giro di vite di Henry James, Suspense è un vero classico tra le ghost story ambientate in case stregate e quindi non poteva che guadagnarsi un posto in questa nostra lista. Anche in questo caso una giovane governante si trasferisce in un angusto maniero di campagna, dove ad aspettarla troverà una coppia di bambini con l'inquietante abitudine di parlare con persone che non ci sono. O che lei non è in grado di vedere...

25. The Woman in Black (2012)

Concludiamo questa nostra lista con The Woman in Black, film tratto dal romanzo gotico di Susan Hill, La donna in nero, da cui era già stato tratto un precedente adattamento. Diretto da James Watkins e con protagonista Daniel Radcliffe, il film racconta la storia di un giovane avvocato rimasto da poco vedovo e con un figlio piccolo da crescere, che deve recarsi in una sperduta magione nella brughiera per risolvere alcune questioni legali sulla proprietà. Arrivato nella casa l'uomo si renderà presto conto che un oscura presenza, la "donna in nero", vaga per i suoi corridoi in cerca di vendetta, portando alla morte molti dei bambini che vivono nel villaggio vicino.