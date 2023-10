Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith divorziano dopo tre anni di matrimonio

Jodie Turner-Smith ha chiesto il divorzio da Joshua Jackson dopo tre anni di matrimonio.

L'attrice ha presentato i documenti legali per porre fine al matrimonio a Los Angeles.

La fine del matrimonio

Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith si erano sposati alla fine del 2019 e, qualche mese dopo, nell'aprile 2020 avevano avuto una figlia.

La coppia ha chiesto l'affidamento congiunto.

I due attori erano stati fotografati insieme il 9 settembre in occasione del compleanno di Jodie, a New York, e ad altri eventi che si erano svolti nelle ultime settimane. L'attrice ha indicato come causa del divorzio "differenze irreconciliabili" e la coppia, attualmente, non ha rilasciato commenti.