Tron: Ares, Jodie Turner-Smith confermata nel cast

In seguito alle voci delle ultime settimane, l'attrice Jodie Turner-Smith si è ufficialmente aggregata al cast di Tron: Ares, al fianco di Jared Leto, Evan Peters e Greta Lee, come afferma The Hollywood Reporter.

Diretto da Joachim Rønning, Tron: Ares entra in produzione tredici anni dopo Tron: Legacy, che incluse nel cast la star del primo film del 1982, Jeff Bridges, al fianco di Garrett Hedlund e Olivia Wilde, ventotto anni dopo il cult che racconta la storia di un hacker che viene catapultato in un'applicazione informatica chiamata Grid, una realtà parallela nella quale si trova ad affrontare diverse sfide.

Dopo numerosi tentativi di realizzare un terzo capitolo del franchise, dapprima con Joseph Kosinski, che diresse Tron: Legacy, e poi con Garth Davis, il film è ufficialmente in produzione e co-prodotto da Jared Leto.

Jodie Turner-Smith ha recitato nella quarta stagione, ancora inedita, di Sex Education, e nel film Netflix Murder Mystery 2, al fianco di Adam Sandler e Jennifer Aniston.