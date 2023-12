Jodie Comer risponde ai rumor sul cast di Fantastic Four: 'Mi chiedo da dove saltano fuori'

Jodie Comer risponde ai rumor che la vorrebbero come Sue Storm nel cast del reboot di Fantastic Four.

Jodie Comer è da sempre oggetto dei casting dei fan che la vorrebbero come Sue Storm alias La Donna Invisibile nel reboot di Fantastic Four che verrà prodotto dai Marvel Studios. In attesa dell'annuncio ufficiale del cast, la Comer ha commentato i rumor online: "La cosa non mi stressa, ma la trovo sempre interessante. È buffo perché le persone, amici e parenti compresi, vengono da me e mi chiedono: 'Farai questo, quello o quell'altro?' e, quando rispondo in modo negativo, loro dicono: 'Oh, ma c'è scritto online'."

L'attrice ha poi aggiunto: "Ma queste cose non mi tormentano, ho così chiaro quello che voglio fare. L'ho sempre avuto chiaro e le voci che circolano potrebbero non essere necessariamente in linea con quello a cui sono interessata in questo momento. Ma non sono il tipo che le smonta, perché chissà dove sarò e cosa vorrò fare in futuro. La gente cambia e anche i suoi interessi. Le voci le trovo affascinanti, ma a volte mi chiedo da dove saltino fuori."

Fantastic Four: 10 attori che potrebbero interpretare gli eroi (e i villain) Marvel

Fantastic Four: Jake Gyllenhaal avrebbe chiesto troppi soldi per interpretare Reed Richards

Spider-Man: Far From Home -Mysterio

Jake Gyllenhaal era stato indicato come l'attore preferito dai Marvel Studios per interpretare Reed Richards nel nuovo film dei Fantastic Four, ma nelle ultime ore è stato svelato che il ruolo sembra destinato a essere assegnato a Pedro Pascal.

Alcune indiscrezioni svelano ora quale potrebbe essere il motivo per cui la parte sarebbe stata offerta alla star di The Last Of Us.

Un report di The InSneider sostiene infatti che Jake Gyllenhaal volesse "troppi soldi" per interpretare Reed Richard in Fantastic Four. In precedenza la stessa situazione sembra si sia verificata con Adam Driver, uno dei potenziali interpreti di Mister Fantastic.

L'insider sostiene inoltre che Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, vorrebbe mantenere bassi i costi del prossimo tassello del MCU, situazione che porterebbe anche alla scelta di non offrire la parte di Susan Storm/La donna invisibile a Emma Stone.