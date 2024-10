Joaquin Phoenix: una star si candida a prendere il suo posto nel romance gay di Todd Haynes

Dopo l'abbandono di Joaquin Phoenix, il preannunciato gay romance di Todd Haynes è nel limbo, ma c'è un attore che si candida a prendere il posto della star di Joker,

Lewis Pullman ha dichiarato di essere disponibile a sostituire Joaquin Phoenix nel film romantico di Haynes con Danny Ramirez che racconta una storia d'amore omosessuale ambientata nella Los Angeles degli anni '30. Dopo aver accettato il progetto, Phoenix avrebbe abbandonato bruscamente il set cinque giorni prima dell'inizio delle riprese senza fornire spiegazioni, bloccando di fatto lo sviluppo del progetto.

La candidatura di Lewis Pullman

Ospite del podcast Just for Variety Lewis Pullman, che con Danny Ramirez ha già condiviso il set dell'hit del 2022 Top Gun: Maverick, ha detto che gli piacerebbe ricevere una telefonata con un'offerta per sostituire Joaquin Phoenix.

"Mi piacerebbe ricevere quella chiamata", ha detto Pullman. "È un'idea brillante. Sono qui. Sono pronto."

A breve vedremo Lewis Pullman nell'atteso remake di Le notti di Salem e nel cinecomic Marvel Thunderbolts. Anche Danny Ramirez è membro dell'MCU dove interpreta Joaquin Torres/Falcon, un ruolo che presto riprenderà in Captain America: Brave New World del 2025 e, secondo Variety anche nel successivo Thunderbolts.

Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix non riusciva a smettere di tossire sul set a causa della risata di Joker

Interrogato sul motivo del suo abbandono durante la Mostra del Cinema di Venezia, Joaquin Phoenix ha glissato dichiarando:

"Se lo facessi, condividerei semplicemente il mio punto di vista, e gli altri creativi non sono qui per dire la loro, quindi non penso che sarebbe utile. Quindi non dirò niente".