I personaggi più importanti del 2024: da Demi Moore a Robert Downey Jr.

Tra le liste più difficili della fine dell'anno c'è senza dubbio quella sui personaggi più importanti. Terrore di ogni addetto ai lavori perché le personalità sono sempre molte e spesso si rischia di fare delle esclusioni veramente eccellenti e, ve lo diciamo subito, anche questa lista dei personaggi più importanti del 2024 non farà eccezione.

Ci siamo orientati sui grandi ritorni, sugli attori che si sono definitivamente affermati, sulle grandi imprese e su coloro che ormai riescono a rappresentare intere generazioni. Ne abbiamo selezionati 15, lasciando fuori nomi come quelli di Margaret Qualley, Cailee Spaeny, Sydney Sweeney e Celine Song, tutte molto attive e in modi (ovviamente) molto diversi, ma dal futuro assicurato, come Willem Dafoe, un mostro sacro sempre più sulla cresta dell'onda, ma anche come Cillian Murphy e Sean Baker, finalmente consacrati e, dulcis in fundo, come la nostra Paola Cortellesi, che ha continuato a bruciare record su record ai David di Donatello e ha vinto il secondo biglietto d'oro di fila. Fatte le dovute citazioni, iniziamo!

Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki premiato agli Oscar 2024.

L'anno 2024 si è aperto con il ritorno insperato del più grande cineasta d'animazione dei nostri tempi. Hayao Miyazaki che è tornato a regalarci un'altra delle meraviglie dello Studio Ghibli con Il ragazzo e l'airone, vincitore del Premio Oscar per il miglior film d'animazione, e annunciato come suo film testamento. L'ultimo, anche se forse (e lo speriamo) l'ultimo potrebbe non essere.

Christopher Nolan

Christopher Nolan sul tetto del mondo.

Il 2024 è stato l'anno del riconoscimento a lungo cercato per il Christopher Nolan. Il suo Oppenheimer è stato il film più premiato della sua filmografia e nella notte degli Oscar gli è valso anche il premio per la miglior regia, la statuetta che ha consegnato il cineasta britannico alla Storia del cinema come uno dei membri del gota nella categoria.

Emma Stone

Emma Stone è l'attrice più influente della sua generazione.

La consacrazione per Emma Stone come una delle attrici più importanti del nostro tempo è arrivata con la sua interpretazione di Bella Baxter, un personaggio che potrebbe segnare un solco importante per la rappresentazione del femminile nel cinema. Prova che le è valsa anche la statuetta dell'Academy. Oltre a questo, il 2024 per Stone è stato anche l'anno che l'ha vista stringere un sodalizio definitivo con Yorgos Lanthimos, che l'ha diretta in Kind of Kindness e la dirigerà ancora.

Jonathan Glazer

Jonathan Glazer con il premio vinta sulla Croisette.

Questo è stato l'anno del ritorno di Jonathan Glazer, che a 10 anni esatti da Under the Skin si è presentato al Festival di Cannes con il bellissimo La zona d'interesse, per il quale ha vinto l'Oscar per miglior film straniero. Il suo inserimento in questa lista è motivato anche dal discorso sulla questione israelo-palestinese tenuto sul palco quella notte, un discorso coraggioso e importante quasi quanto il film.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. con una maschera diversa dal solito.

Nel trionfo di Oppenheimer c'è stata gloria anche per Robert Downey Jr., che finalmente è riuscito ad emanciparsi dal ruolo di Tony Stark / Iron Man e a vincere il premio Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Lewis Strauss. Nel corso dell'anno l'attore ha fatto parlare di sé anche per il suo molteplice ruolo nella miniserie Il simpatizzante, per il suo esordio a Broadway come protagonista del dramma McNeal di Ayad Akhtar e per il suo clamoroso ritorno nell'MCU nelle vesti de il Dottor Destino annunciato al San Diego Comic-Con.

Hugh Jackman e Ryan Reynolds

La coppia che scoppia dell'MCU.

Per spuntare questa casella abbiamo barato (succederà anche più avanti) e abbiamo deciso di unire Hugh Jackman e Ryan Reynolds perché con Deadpool & Wolverine il duo è divenuto il simbolo della possibile rinascita del Marvel Cinematic Universe dopo una crisi al cinema che aveva toccato il punto più basso con The Marvels. Starà poi a chi verrà dopo continuare sulla scia di quanto di buono fatto dal secondo maggior incasso del 2024 e il ventesimo nella storia.

Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola a Cannes 2024.

Parlando di grandi ritorni, tra i personaggi del 2024 non possiamo non citare Francis Ford Coppola, che al Festival di Cannes è riuscito a presentare il suo Megalopolis, un progetto in cantiere da 30 anni se non di più. Una delle pellicole più polarizzanti dell'anno per uno dei cineasti più importanti della Storia del Cinema che ci ha fatto il regalo di tornare a raccontare se stesso e la sua visione del mondo.

Joaquin Phoenix e Todd Phillips

Todd Phillips e Joaquin Phoenix... nei giorni di gloria.

Qui bariamo di nuovo e mettiamo insieme un'altra coppia, stavolta composta da Joaquin Phoenix e Todd Phillips, i due volti chiamati a chiudere il cerchio intorno a Joker, uno dei personaggi più influenti e iconici degli ultimi anni sul grande schermo. I due si sono però rivelati protagonisti del progetto più suicidario dell'anno 2024, consegnando ai posteri un sequel che deluso la maggior parte degli spettatori.

Demi Moore

Demi Moore a Cannes 2024.

A volte il ruolo della vita può arrivare anche quando si pensa che la propria carriera sia ormai giunta al termine, come nel caso di Demi Moore, che con The Substance di Coralie Fargeat ha trovato l'interpretazione che potrebbe rilanciarla al punto da ritagliarsi uno spazio importantissimo nella corsa agli Oscar 2025. Un colpo di coda da diva.

Glen Powell

Tutti pazzi per Glen Powell.

Dopo il 2024 tutti sono pazzi per Glen Powell. Sull'attore di Austin ormai tutti speculano, volendolo per un ruolo piuttosto che per un altro e rilanciandolo ad ogni piè sospinto. Arrivato sulla cresta dell'onda per il suo ruolo in Top Gun: Maverick, ha poi infilato un trittico composto da Hit Man - Killer per caso, Tutti tranne te e Twisters, che l'ha lanciato definitivamente come prototipo del nuovo attore sex symbol al cinema. Un maschio moderno, che deve non sapersi prendere sul serio.

Zendaya

Una sobria Zendaya alla prima di Dune - Parte Due.

Protagonista di due delle pellicole più attese del 2024, Zendaya conferma come sia uno dei volti più importanti e riconoscibili della Hollywood dei nostri tempi. In Dune - Parte Due ruba la scena ai suoi dirimpettai illustri e porta a casa il personaggio più importante del film, mentre in Challengers si districa tra Mike Faist e Josh O'Connor con la prova più importante della sua giovane carriera. Ancora non l'anno della sua consacrazione, ma forse è solo questione di tempo.

Paul Mescal

Paul Mescal è un ottimo gladiatore del 2024.

L'eredità del Massimo Decimo Meridio di Russel Crowe è talmente pesante che il solo pensare di raccogliere suona più come una maledizione che un dono, ecco perché tutti aspettavano Paul Mescal al varco nei panni di Lucio Vero ne Il gladiatore 2 di Ridley Scott. Lui ha risposto alla sua maniera, cioè come rappresentante di un ragazzo dei nostri tempi, più fragile, insicuro e rabbioso, ma non per questo meno determinato a plasmare il suo tempo. Una prova coerente per un attore che ha brillato nel 2024 anche in Estranei e che ormai sta diventando un fenomeno generazionale.

Maura Delpero

Maura Delpero in una foto.

Vermiglio di Maura Delpero è entrato nella short list dei 15 film papabili per candidatura all'Oscar come miglior film straniero del 2025. Un risultato clamoroso sia per le aspettative con cui è stato accolto al Festiva di Venezia il film che ha poi vinto il Leone d'Argento e sia per gli strumenti economici necessari per una campagna del genere. Delpero ha conquistato tutti, dal pubblico italiano ad internazionale, divenendo così uno dei personaggi più importanti del 2024 cinematografico. E speriamo il meglio debba ancora arrivare, a partire dai Golden Globes.

Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar con le sue due dive de La stanza accanto.

Come non citare il grande Pedro Almodóvar, che finalmente è riuscito a vincere con il Leone d'oro per il suo La stanza accanto quel riconoscimento festivaliero che per così tanto tempo gli è sfuggito. Volendo anche inspiegabilmente sfuggito, specialmente quando partecipò a Cannes con il bellissimo Dolor y Gloria. Il 2024 è stato anche il suo anno e non poteva che essere nella lista.

Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón in un'immagine

Qui ci portiamo leggermente avanti con il lavoro e facciamo una scommessa su un film che da noi non è ancora uscito e sul riconoscimento di un interprete che, tra tutte, si è distinta al punto da poter aver regalato un personaggio iconico. Il film è Emilia Pérez di Jacques Audiard e il personaggio è quello che dà il nome al film ed è interpretato da Karla Sofía Gascón, già vincitrice ex equo del premio come miglior interprete femminile a Cannes e probabilmente destinata ad essere centrale anche nella stagione dei premi a venire.