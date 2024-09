Joaquin Phoenix taglia corto sull'addio al film di Todd Haynes: "Se rispondessi ora non sarebbe giusto"

Ospite della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per presentare il sequel musicale di Joker, Joaquin Phoenix, ha rispedito al mittente una domanda in conferenza stampa che riguardava il suo abbandono al nuovo progetto di Todd Haynes.

Phoenix avrebbe dovuto interpretare uno dei protagonisti del dramma romantico diretto dal regista di Carol e Io non sono qui. Interpellato sull'argomento, l'attore ha chiuso immediatamente il discorso sottolineando che se raccontasse in quel momento la sua versione dell'addio al film non sarebbe corretto.

Addio al film

Nel corso della chiacchierata con i giornalisti su Joker 2, a Joaquin Phoenix è stato posto il quesito che riguarda l'addio al lungometraggio di Todd Haynes. Phoenix ha tagliato corto:"Se rispondessi, condividerei solo la mia opinione dal punto di vista e gli altri creativi non sono qui per esprimere la loro, e non mi sembra che sarebbe giusto. Non sono sicuro di sapere in che modo possa essere utile".

Joaquin Phoenix in una scena di Joker: Folie à Deux

Nel film di Todd Haynes, Joaquin Phoenix avrebbe dovuto interpretare un detective di Los Angeles che si invaghisce di un messicano, interpretato da Danny Ramirez, e includeva scene esplicite di sesso e varie sequenze di nudo. L'abbandono del progetto ha creato diverse polemiche e la produzione starebbe valutando di far causa all'attore per poter coprire le spese.

In ogni caso, Joaquin Phoenix è attualmente impegnato con la promozione di Joker: Folie à Deux, sequel musical del primo film di Todd Phillips, in cui recita al fianco di Lady Gaga nei panni di Lee, controparte femminile di Arthur Fleck.

Dopo la presentazione del film alla Mostra del Cinema di Venezia, Joker: Folie à Deux uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 2 ottobre. Nel cast, oltre ai due protagonisti, anche Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Steve Coogan e Ken Leung. La distribuzione italiana è affidata a Warner Bros. Entertainment Italia.