Joaquin Phoenix sarà Napoleone Bonaparte in un film di Ridley Scott

Joaquin Phoenix interpreterà Napoleone Bonaparte in Kitbag, un film di Ridley Scott, che lo aveva già diretto ne Il Gladiatore.

Joaquin Phoenix torna a indossare una corona per Ridley Scott, ma stavolta il ruolo sarà quello di Napoleone Bonaparte nell'epico film Kitbag, che sarà diretto dal regista de Il Gladiatore. Il titolo si riferisce alla frase attribuita a Napoleone: "Ogni soldato francese porta nella sua giberna il bastone di maresciallo di Francia"

Joaquin Phoenix è lo psicotico imperatore Commodo ne Il gladiatore

Il magazine Deadline, che ha riportato la notizia, spiega che Kitbag sarà un racconto delle origini di Napoleone e della sua scalata al potere attraverso la prospettiva del rapporto con sua moglie Giuseppina di Beauharnais. Il film rievocherà anche le celebri battaglie di Napoleone, oltre che la sua ambizione e le sue strategie militari, mettendo in luce le sue qualità di leader, soprattutto in ambito bellico.

Kitbag sarà prodotto da Ridley Scott e Kevin Walsh tramite la Scott Free. La sceneggiatura sarà firmata da David Scarpa, che ha già collaborato con Scott per Tutti i soldi del mondo.

Ridley Scott ha appena terminato la produzione di The Last Duel con Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver e poi si occuperà del suo film sul delitto Gucci di cui si parla da tempo, con Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci, nipote del fondatore della celebre griffe di moda che fu accusata di aver fatto uccidere il marito nel 1995. Nel cast ci saranno anche Robert De Niro, Jared Leto, Al Pacino e Adam Driver.

Tornando a Napoleone, per Ridley Scott e Joaquin Phoenix si tratta indubbiamente di un progetto ambizioso che persino Stanley Kubrick avrebbe voluto portare sullo schermo. Il regista di Eyes Wide Shut però non riuscì a realizzare il suo film su Napoleone e di recente la HBO ha annunciato di voler adattare il suo script in un progetto diretto da Cary Fukunaga.