Joaquin Phoenix rende omaggio ad una attivista uccisa davanti a un mattatoio

Joaquin Phoenix ha onorato Regan Russell, l'attivista uccisa la scorsa settimana, dopo l'incidente che l'ha coinvolta mentre protestava per salvare gli animali da un mattatoio in Canada.

L'attore premio Oscar Joaquin Phoenix ha assistito a una veglia per l'attivista animalista Regan Russell, investita la scorsa settimana da un camion che trasportava maiali ad un mattatoio fuori Toronto, il Fearmans Pork, dove la donna si recava spesso per tentare di salvare vite animali.

Regan Russell, l'attivista uccisa a Toronto

L'attore premio Oscar, 45 anni, si è unito a più di 100 attivisti per i diritti degli animali, con una veglia realizzata per commemorare Regan Russell di fronte al mattatoio Farmer John a Vernon, in California, giovedì notte. Joaquin Phoenix ha ricordato la donna con queste parole: "Regan Russell ha trascorso gli ultimi momenti della sua vita fornendo conforto ai maiali che non avevano mai provato il tocco di una mano gentile. Mentre la sua tragica morte ha provocato un profondo dolore nella comunità di Animal Save, onoreremo la sua memoria affrontando vigorosamente le crudeltà che ha combattuto così duramente marciando con Black Lives, proteggendo i diritti degli indigeni, lottando per l'uguaglianza LGBTQ e vivendo secondo i principi vegani."

Parte della lotta portata avanti da Regan Russell, attivista da anni per Animal Save, era l'abrogazione di un nuovo disegno di legge approvato in Ontario, il disegno di legge 156, che mira a nascondere l'abuso di animali e impedirebbe agli attivisti, agli informatori, ai media e ad altri di svolgere il loro ruolo vitale nell'esporre l'orribile trattamento degli animali allevati.

Anche su questo Joaquin Phoenix ha esposto il suo sostegno per gli attivisti: "Il governo dell'Ontario può tentare di zittirci con l'approvazione della sua legge 156, ma non andremo mai via e non ci arrenderemo mai. Il mio cuore va alla comunità di Animal Save di Toronto e al partner di Regan, Mark Powell."