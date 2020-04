Joaquin Phoenix racconta perché ha scelto di andare in rehab: "ero senza controllo"

Joaquin Phoenix si è aperto e ha parlato del difficile momento in cui ha preso la decisione di andare in rehab; l'attore, recentemente vincitore del premio Oscar per il ruolo da protagonista nel film Joker, ha infatti dichiarato che a condurlo alla scelta fu la presa di coscienza di non aver più controllo su se stesso.

All'incirca 15 anni fa, dopo le riprese del film Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, Joaquin Phoenix ha attraversato una periodo in cui faceva largo uso di alcolici e trascorreva la maggior parte delle nottate fra party e in giro per locali. "Non riuscivo a relazionarmi col mondo nel modo in cui avrei voluto. Mi comportavo da idiota, giravo a vuoto, bevevo, fregavo le persone e frequentavo stupidi club", ha dichiarato a British GQ.

L'attore ha poi raccontato della notte in cui ribaltò la sua macchina lungo un lato di una strada di Los Angeles; appena dopo l'incidente una persona che aveva assistito alla scena si avvicinò per dissuaderlo dall'accendersi una sigaretta vicino al veicolo che intanto stava perdendo benzina. "... una voce dall'accento tedesco mi disse 'stai calmo'. Ho risposto che ero calmo, ma la voce ha insistito dicendo 'no, non lo sei'". Phoenix ha poi realizzato che a parlargli era stato il regista Werner Herzog.

Werner Herzog: "Vi racconto di quando ho salvato Joaquin Phoenix da una macchina in fiamme"

Dopo l'incidente l'attore protagonista di Lei ha capito di aver bisogno di aiuto ed è quindi entrato in rehab, portando regolarmente a termine il periodo previsto per la disintossicazione e il recupero. Adesso Joaquin Phoenix afferma di aver smesso di fumare erba e di bere unicamente in occasione di voli in aeroplano. Ha inoltre deciso di seguire uno stile di vita vegano e ambientalista, come ha avuto modo di esternare in più occasioni e anche durante il suo discorso di ringraziamento durante la cerimonia degli Oscar.