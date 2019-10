Joaquin Phoenix e la PETA: "No alla lana, la tosatura delle pecore è crudele, ecco perché"

L'attore Joaquin Phoenix, in questi giorni protagonista nelle sale con Joker, è il testimonial della nuova campagna della PETA e in un video spiega perché ha deciso di non indossare più capi in lana.

Joaquin Phoenix, da tempo vegano, ha realizzato un video per l'organizzazione PETA in cui spiega perché non indossa più indumenti in lana, essendo vegano da molti anni e attento a non utilizzare prodotti creati causando sofferenza sugli animali.

La star di Joker (qui la nostra video recensione del film diretto da Todd Phillips)spiega che è stato vegano quasi per tutta la sua vita e Joaquin Phoenix non usa prodotti di origine animale o in pelle, ammettendo di essere convinto, in passato, che la lana non fosse ottenuta in modo crudele o doloroso per gli animali. Nel video la star sottolinea che l'organizzazione PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)) gli ha mandato però dei filmati relativi a un'indagine su alcune aziende che forniscono lana, rimanendo assolutamente sconvolto dalla situazione.

Joaquin ha quindi sottolineato: "Provare simpatia nei confronti degli animali è semplice, ma i lavoratori sono incentivati a lavorare il più velocemente possibile". Questa richiesta causa crudeltà e violenza sugli animali e Phoenix ha deciso di non indossare mai più capi in lana.

Ecco il video realizzato da Joaquin Phoenix:

Il controverso film diretto da Todd Phillips - di cui potete leggere la nostra recensione di Joker - viene descritto come "un racconto originale e autonomo, mai visto sul grande schermo". La sinossi ufficiale dichiara: "L'analisi sviluppata da Phillips del personaggio di Arthur Fleck, interpretato in maniera indimenticabile da Joaquin Phoenix, ci restituisce un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità".

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.