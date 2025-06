Joaquin Phoenix contro Pedro Pascal nel trailer di Eddington, il "western moderno" di Ari Aster

Le teorie cospirazioniste sono al centro del nuovo trailer dell'ultimo film di Ari Aster, Eddington.

Interpretato da Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, questo western contemporaneo si svolge nell'estate del 2020, in un clima di tensione politica in cui seguiamo la corsa a sindaco tra uno sceriffo di una piccola città (Phoenix) e il candidato in carica (Pascal).

Il nuovo filmato riporta gli spettatori indietro di cinque anni, con focus su sequenze di distanziamento sociale di un metro e mezzo obbligatorio, proteste scatenate dall'omicidio di George Floyd e teorie di cospirazione online. Ci sono anche elementi di genere più accentuati, tra cui esplosioni, scontri a fuoco e un misterioso aereo privato aziendale che si libra sul deserto.

Il film ha spaccato in due la critica a Cannes

Eddington: Joaquin Phoenix in una scena

Come se non bastasse, il cast include anche Austin Butler, Emma Stone, Luke Grimes, Deirdre O'Connell, Micheal Ward, Amélie Hoeferle, Clifton Collins Jr. e William Belleau. Eddington è il quarto film di Ari Aster, dopo Hereditary del 2018, Midsommar del 2019 e Beau ha paura del 2023, e uscirà nelle sale americane il 18 luglio 2025.

Eddington: Joaquin Phoenix e Pedro Pascal discutono in mezzo alla strada

Questo nuovo trailer arriva poche settimane dopo la presentazione in anteprima mondiale di Eddington in concorso al Festival di Cannes 2025. Il film ha suscitato un certo interesse, ma ha anche diviso e spaccato la critica presente alla kermesse.

Durante la conferenza stampa del film a Cannes, è stato chiesto al cast se fossero preoccupati di rientrare negli Stati Uniti dopo aver girato un film con un soggetto politico particolarmente scottante. Pascal ha risposto: "La paura è il modo in cui vincono" e ha continuato: "Continuate a raccontare le storie, continuate a esprimere voi stessi e continuate a lottare per essere chi siete. Fanculo alle persone che cercano di spaventarti. Reagiamo. Questo è il modo perfetto per farlo, raccontando storie. E non lasciare che vincano".