Eddington, la risposta di Ari Aster alle feroci stroncature: "Sapevo cosa stavo facendo"

In una intervista rilasciata al New York Times, Ari Aster ha commentato per la prima volta le critiche al suo ultimo film, Eddington, presentato nei giorni scorsi al Festival di Cannes.

Il regista ha confessato di non leggere troppo le recensioni ma di aver immaginato sin dall'inizio che il film sarebbe stato particolarmente divisivo.

La reazione di Ari Aster alle pessime recensioni di Eddington

"Non sto leggendo recensioni mentre sono qui semplicemente perché mi conosco e so che è come stare sulle sabbie mobili. Quindi sto cercando di stare lontano da ciò che la gente dice finché non vado via. Sapevo cosa stavo facendo, e immaginavamo che sarebbe stato divisivo. Non so nemmeno se sia così, ma ho sentito qualcosa del genere" ha esordito Aster.

Joaquin Phoenix in una scena di Eddington

La speranza di Ari Aster è che ci siano più film che possano smuovere le coscienze delle persone:"Vorrei vedere più spesso riflesso [nell'arte] ciò che io stesso provo. Sono davvero preoccupato e davvero spaventato, e credo che la maggior parte delle persone lo sia. Sento che sia urgente parlarne. So di averlo già detto, ma penso davvero che dobbiamo reimparare a relazionarci gli uni con gli altri. Altrimenti, non può esistere un'azione collettiva".

La trama di Eddington di Ari Aster presentato al Festival di Cannes

Scritto e diretto da Ari Aster, Eddington è ambientato nell'omonima città immaginaria del Nuovo Messico nel mese di maggio del 2020, in piena pandemia di COVID-19.

La trama ruota attorno allo scontro tra lo sceriffo locale, Joe Cross (Joaquin Phoenix), e il sindaco Ted Garcia (Pedro Pascal), acuendo tensioni sociali tra cittadini, mettendoli gli uni contro gli altri.

Nel cast del film troviamo Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdre O'Connell, Michael Ward, Austin Butler ed Emma Stone.