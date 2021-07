Joaquin Phoenix chiede di liberare i due orsi che hanno ispirato Koda: "Portateli nella natura"

Joaquin Phoenix ha scritto una lettera a un ranch in Florida chiedendo di liberare i due orsi che hanno ispirato Koda, fratello orso e di trasferirli in un rifugio in mezzo alla natura

Joaquin Phoenix è un attore attivista e impegnato nel sociale come pochi altri. Per questo motivo, il protagonista di Joker ha scritto una lettera a un ranch in Florida chiedendo di liberare i due orsi che hanno ispirato il film d'animazione Koda, fratello orso e di trasferirli in un rifugio in mezzo alla natura.

Koda, fratello orso: un'immagine del film

Come riportato da IndieWire, Joaquin Phoenix ha scritto una lettera al Bearadise Ranch, un luogo a Myakka City - in Florida - che ha l'obiettivo di preservare la vita degli orsi. In modo particolare, l'attore di Joker ha chiesto al ranch di consentire che Bruno e Bambi - i due orsi che hanno ispirato Koda, fratello orso - possano ritirarsi a vita privata in un rifugio in mezzo alla natura e che possano essere sottratti al mondo dello show business.

Nella sua lettera, Joaquin Phoenix ha scritto: "Cara Monica, sono venuto a conoscenza del fatto che due vostri orsi, Bruno e Bambi, hanno ispirato il film Koda, fratello orso. Io ho doppiato il protagonista del film d'animazione, Konai, che impara a vedere il mondo attraverso gli occhi degli orsi. Adesso chiedo a te di fare questo piccolo sforzo d'empatia. A questi orsi serve qualcosa di meglio che la vita su strade americane dove vengono privati di tutto ciò che dovrebbe caratterizzare la loro esistenza".

Phoenix ha continuato: "In primo luogo, gli orsi sono molto curiosi. Poi, sono anche animali complessi che amano scavare, arrampicarsi, osservare e curiosare. Hanno un senso dell'olfatto molto sviluppato che migliora sempre più nel corso del tempo e sono in grado di identificare cibo e simili a distanza di kilometri. In modo particolare Bambi e Bruno non sono nel loro ambiente naturale, vengono trasportati in gabbie su camion e si esibiscono di fronte a centinaia di sconosciuti. Loro due non esperiranno mai la vita in mezzo ai boschi. Non attraverseranno mai le montagne né, tantomeno, daranno la caccia ai salmoni. Ciò non vuol dire, però, che la loro vita non possa essere migliorata".

Infine, la chiusura: "Le andrebbe di prendere in considerazione la mia richiesta di dare un taglio a tutto ciò e consentire a questi due orsi una semplice vita da orsi? Se pensa di poter fare ciò che è meglio per loro, mi dia l'occasione di dare una mano per trasferirli in un rifugio in mezzo alla natura. Con affetto, Joaquin Phoenix".

Nel frattempo, il protagonista di Signs è anche tornato alla recitazione in Disappointment Blvd. Le prime foto dal set mostrano Joaquin Phoenix invecchiato per il nuovo film di Ari Aster, celebre regista di Midsommar.