Joaquin Phoenix abbandona il film gay di Todd Haynes cinque giorni prima della produzione

Il film senza titolo di Todd Haynes è in pausa dopo che la star Joaquin Phoenix ha abbandonato il progetto in Messico.

Il film poliziesco senza titolo di Todd Haynes su due uomini innamorati che fuggono in Messico è ora in pausa dopo che la star e co-sceneggiatore Joaquin Phoenix si è ritirato dal progetto pochi giorni prima dell'inizio della produzione.

Phoenix ha sviluppato la sceneggiatura di questa intensa storia d'amore gay con Haynes e Jon Raymond, un frequente collaboratore dell'amica di Haynes Kelly Reichardt (Wendy and Lucy). Raymond ha co-scritto la sceneggiatura della miniserie HBO di Haynes Mildred Pierce.

Cosa è successo

Fonti dicono a IndieWire che Phoenix, che avrebbe dovuto recitare in questa esplicita storia d'amore gay, ha abbandonato la produzione della Killer Films cinque giorni prima dell'inizio delle riprese a Guadalajara, vicino alla costa sud-occidentale del Messico, nello stato di Jalisco. Phoenix ha abbandonato il progetto mentre si trovava a Los Angeles prima dell'inizio delle riprese in Messico.

Haynes ha messo insieme una troupe in Messico per il film senza titolo con il supporto dell'agente di vendita MK2 Films. Le vendite nei territori di tutto il mondo sono iniziate prima dell'European Film Market di febbraio. Il progetto è fallito all'inizio di luglio.

Secondo le fonti, il finanziamento dipendeva dal casting di Phoenix in un film d'epoca, probabilmente vietato ai minori, ambientato negli anni Trenta. "Joaquin mi spingeva ad andare oltre e a dire 'No, andiamo oltre'. Questo sarà un film NC-17", ha dichiarato Haynes a IndieWire lo scorso anno a Cannes, ovvero un film vietato ai minori di 17 anni.

Durante il tour stampa per il film Netflix di Haynes del 2023, May December, il regista ha dichiarato a IndieWire che Phoenix è stato la forza trainante del film. "L'intera esperienza è stata ispirata da Joaquin", ha detto. "È stata spinta dalla sua audacia, dal suo desiderio di superare le barriere e di entrare davvero nei luoghi scomodi di questa relazione. Eppure mi è sembrato un processo molto organico".

Haynes è stato chiaro nel volere che il film fosse il più grafico possibile in termini di scene di sesso gay. Il film, ancora senza titolo, avrebbe segnato il primo ruolo omosessuale di Phoenix sullo schermo.

Un attore che si ritira da un film cinque giorni prima delle riprese lascia molte persone in sospeso. Secondo una fonte interna a conoscenza delle finanze del film, più parti interessate al progetto di Haynes - dai finanziatori alla troupe - devono ancora essere risarcite. La star di Top Gun: Maverick, Danny Ramirez si è unito al cast a luglio per interpretare l'interesse amoroso di Phoenix, poco prima dell'inizio delle riprese.

La Killer Films di Christine Vachon e Pamela Koffler ha prodotto tutti i film di Haynes. Secondo le fonti di IndieWire, Phoenix non tornerà nel progetto e la Killer Films non sta ancora cercando di sostituirlo. Per il momento, l'attenzione è rivolta al pagamento degli assegni per le persone che hanno investito il loro tempo nel progetto.