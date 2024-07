Joker 2, Joaquin Phoenix: "Quando Lady Gaga mi ha sentito cantare le è andato di traverso il caffè"

Nel corso di una nuova intervista Joaquin Phoenix ha parlato delle riprese di Joker: Folie à Deux, svelando l'inaspettata reazione della sua co-star Lady Gaga quando lo ha sentito cantare per la prima volta sul set.

Phoenix riprenderà il ruolo di Arthur Fleck nel sequel di Todd Phillips sul cattivo della DC Comics, Joker. Gaga interpreterà invece una nuova versione della sua compagna nei fumetti, Harley Quinn. Il film verrà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, nella sezione In concorso, per poi uscire nelle sale il 2 ottobre.

"Mi sembra di ricordare che le sia andato di traverso il caffè la prima volta che ho cantato, quindi è stata una bella sensazione, è stato emozionante e mi ha fatto sentire sicuro di me", ha detto scherzosamente Phoenix in un'intervista concessa a Empire.

Gaga, ha continuato Phoenix, "è sempre stata molto incoraggiante", ricordando che la cantante gli ha persino detto: "Segui quello che senti, va bene. Per qualcuno che non è un interprete in quel senso, può essere... scomodo farlo, ma anche molto elettrizzante", ha aggiunto.

La popstar, interpretando un personaggio in un musical, ha dovuto armonizzare in modo diverso rispetto a quando si esibisce di solito.

"La gente mi conosce con il mio nome d'arte, Lady Gaga, giusto? Sono io come interprete, ma questo film non è così: sto interpretando un personaggio", ha spiegato. "Quindi ho lavorato molto sul modo in cui cantavo, affinché venisse da Lee e non venisse da me come interprete".