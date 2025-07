J.J. Abrams stava preparando un Superman nero, ma il CEO di Warner Bros. bloccò il progetto

David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. avrebbe respinto una proposta di J.J. Abrams, che aveva chiesto alla produzione di ingaggiare un attore nero per il ruolo di Clark Kent/Superman.

Una richiesta bocciata da Zaslav, che avrebbe ritenuto troppo woke la proposta di Abrams. James Gunn ha proposto una versione ritenuta più consona dal CEO e da Warner Bros.

Il Superman nero che voleva J.J. Abrams

Il film era un progetto in sviluppo da Warner Bros. prima che si fondesse con Discovery, e vedeva coinvolti J.J. Abrams e Ta-Nehisi Coates. L'idea di ingaggiare un attore nero per Superman era separata dalla linea narrativa principale di Clark Kent.

J.J. Abrams sul set di Star Wars

J.J. Abrams avrebbe prodotto con la sua Bad Robot, con Ta-Nehisi Coates, autore noto per opere a sfondo politico e razziale incaricato di realizzare la sceneggiatura e pare che fosse orientato a realizzare una versione ambientata durante l'epoca dei diritti civili.

Il Superman pensato da J.J. Abrams si sarebbe comunque chiamato Kal-El.

Le critiche dei fan di Superman

Il progetto, sin da subito, è risultato parecchio controverso e non sono mancate le critiche dei fan. Michael B. Jordan era stato indicato come possibile protagonista, ma in realtà era impegnato su un altro progetto.

In realtà, Jordan e Ray Fisher, che ha interpretato Cyborg in Suicide Squad, rifiutarono l'offerta perché ritennero che si sarebbe trattato semplicemente di un Superman il cui interprete sarebbe stato nero e non bianco.

Michael B. Jordan in una scena de I peccatori

I fan hanno criticato l'idea perché l'hanno ritenuto un pigro tentativo di cambiare il colore della pelle del protagonista e non sviluppare nuovi supereroi neri. A quel punto, è stato avviato il progetto di James Gunn e Peter Safran con David Corenswet nei panni di Clark Kent.