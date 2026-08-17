Jimmy Ghione a Ballando con le Stelle, ora è ufficiale: la clip sui social

Jimmy Ghione sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. L'annuncio è arrivato direttamente dall'account ufficiale del programma condotto da Milly Carlucci, che ha svelato così un altro dei protagonisti della nuova stagione. L'ex inviato di Striscia la notizia si unirà agli altri partecipanti già annunciati e a quelli che verranno presentati nei prossimi giorni.

Jimmy Ghione a Ballando con le Stelle: la clip di presentazione

Nella clip condivisa sui social, Jimmy Ghione si mostra mentre balla sulle note di una salsa. La voce fuori campo gli chiede se debba andare in discoteca e lui risponde annunciando di essere uno dei prossimi protagonisti del programma di Rai 1. "Datemi una ballerina e vi farò ballare il mondo, vabbè, iniziamo dal condominio", dice Ghione nella presentazione. La didascalia del video recita: "Dal condominio al mondo intero, un passo di danza alla volta".

Il nome di Jimmy Ghione era già tra quelli anticipati nelle scorse settimane. Con il suo ingresso, il cast prende sempre più forma: finora sono stati ufficializzati anche l'ex calciatore Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, il cantautore Eugenio Finardi e Noemi Bocchi.

Eugenio Finardi

Quando inizia Ballando con le Stelle 2026 e le novità sulla giuria

La nuova edizione di Ballando con le Stelle prenderà il via sabato 3 ottobre 2026. Al momento non sono stati ancora ufficializzati tutti i componenti della giuria.

Resta in particolare da capire se Barbara d'Urso prenderà realmente il posto di Selvaggia Lucarelli, passata a Mediaset. Secondo le indiscrezioni, inoltre, Alberto Matano potrebbe lasciare il ruolo di custode del tesoretto a bordo pista per sostituire Fabio Canino, nel frattempo nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Al posto del conduttore de La vita in diretta potrebbe arrivare una coppia dello spettacolo.