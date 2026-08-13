Ballando con le stelle 2026, Lucio Presta dice no a Milly: una coppia lo sostituirà?

La nuova edizione di Ballando con le stelle 2026 si avvicina e, mentre il cast dei concorrenti sarebbe ormai definito, resta ancora qualche tassello da sistemare per quanto riguarda la giuria. Nelle ultime settimane era circolata con insistenza l'ipotesi di un ingresso di Lucio Presta nel programma condotto da Milly Carlucci. Il manager, però, avrebbe deciso di non accettare la proposta ricevuta dalla produzione.

Lucio Presta dice no a Milly Carlucci: chi può sostituirlo?

Secondo quanto riportato dall'ANSA, Lucio Presta non farà parte della nuova edizione di Ballando con le stelle. Il manager sarebbe stato contattato da Milly Carlucci, che gli avrebbe proposto di partecipare allo show. L'idea della produzione sarebbe stata quella di affidargli il ruolo di custode del tesoretto al posto di Alberto Matana che andrebbe a occupare la poltrona lasciata vuota da Fabio Canino. Presta avrebbe però declinato l'invito.

Il motivo del rifiuto non è stato reso noto. Sembra che non sia mai partita una vera e propria trattativa, dal momento che la posizione del manager sarebbe apparsa chiara sin dall'inizio.

A questo punto torna d'attualità il toto-nomi per la giuria di Ballando con le stelle. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore ci sarebbe anche quella di una coppia dello spettacolo come Francesca Barra e Claudio Santamaria, ma al momento non ci sono conferme.

Resta aperto il capitolo relativo alla composizione della giuria. Tra le indiscrezioni delle ultime settimane c'è anche quella che riguarda Barbara D'Urso, indicata come possibile nuova presenza al posto di Selvaggia Lucarelli. Per conoscere la composizione definitiva della giuria bisognerà quindi attendere l'annuncio ufficiale di Milly Carlucci e della produzione di Ballando con le stelle 2026. Per quanto riguarda il cast, a oggi sono stati annunciati Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti ed Eugenio Finardi.