Jesus Rolls - Quintana è tornato!, il trailer del film con John Turturro

Jesus Rolls - Quintana è tornato!, il film spinoff del cult Il grande Lebowski, arriverà nei cinema il 17 ottobre e il trailer regala le prime sequenze del progetto scritto, diretto e interpretato da John Turturro.

Nel video si vede il protagonista uscire dal carcere e ritornare a giocare a bowling, tra balli e sparatorie, prima di introdurre i personaggi principali e i Gipsy Kings!

Il film Jesus Rolls - Quintana è tornato è stato realizzato senza la collaborazione dei fratelli Coen, ma John Turturro ha sottolineato: "Sono dei miei cari amici e mi hanno sostenuto quando ho detto che volevo esplorare un po' di più questo personaggi. Mi hanno detto che dovevo farlo perché loro non lo avrebbero realizzato".

Il lungometraggio viene descritto come commedia irriverente, in cui un trio di disadattati (John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou) si troverà a fare i conti con un parrucchiere armato di pistola. Il loro viaggio si trasformerà presto in una fuga continua, dal parrucchiere, dalla legge e dalla società, durante la quale si svilupperà una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverà in una storia d'amore fuori dagli stereotipi convenzionali.

Nel cast anche Susan Sarandon, Jon Hamm, Sonia Braga e sulla partecipazione straordinaria di Christopher Walken.

Jesus Rolls sarà distribuito nelle sale da Europictures a partire da giovedì 17 ottobre 2019.