Jesus Rolls - Quintana è tornato! Èmilie Simon firma la colonna sonora del film

Jesus Rolls - Quintana è tornato! Sarà l'artista francese Émilie Simon a occuparsi della colonna sonora dello spin-off de Il Grande Lebowski, scritto, diretto e interpretato da John Turturro.

La compositrice sarà presente alla Festa del Cinema di Roma 2019 nella giornata di mercoledì 16 ottobre per una performance musicale in occasione dell'uscita del film, presentato in anteprima mondiale.

Lo spettacolo si terrà alle ore 20.00 alla Casa del Cinema, nei pressi di Villa Borghese.

Émilie Simon, già autrice delle musiche del lungometraggio La Marcia dei Pinguini, ha scelto di farsi ispirare da diversi generi musicali per Jesus Rolls, che seguirà il trio protagonista (Turturro/Cannavale/Tautou) in un viaggio del tutto fuori dagli schemi.

Jesus Rolls - Quintana è tornato! sarà nelle sale italiane dal 17 ottobre.