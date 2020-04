Jesus Christ Superstar, stasera su Sky Cinema Due in seconda serata

Jesus Christ Superstar, il cult musicale biblico, torna in TV, stasera su Sky Cinema Due in seconda serata alle 23:20, proprio mentre l'opera rock da cui è tratto compie 50 anni.

Torna in TV stasera su Sky Cinema Due, in seconda serata alle 23:20, Jesus Christ Superstar, il film biblico musicale tratto da una delle opera rock più famose di tutti i tempi, Jesus Christ Superstar appunto, che nel 2020 compie 50 anni!

Il film racconta l'ultima settimana della vita di Gesù Cristo ma raccontata da un gruppo musicale che arriva in Israele, ai nostri tempi, per mettere in scena un'opera rock ispirata ai fatti del Vangelo. Sugli sfondi veri dove gli eventi si sono svolti, gli attori raccontano a modo loro, cantando e ballando, gli ultimi giorni di Gesù Cristo fino alla crocifissione.

Jesus Christ Superstar

Diretto da Norman Jewison, e trasposizione sul grande schermo del musical omonimo di Tim Rice, autore dei testi, e Andrew Lloyd Webber, autore della musica, Jesus Christ Superstar, al suo arrivo nelle sale nel 1973, non mancò di sollevare polemiche.

In particolare la produzione temeva cosa ne avrebbe detto l'Italia, e in modo particolare la Città del Vaticano, ecco perchè preferì mostrare in anteprima il film ai critici de L'Osservatore Romano e, si disse, anche a Papa Paolo VI che, a quanto pare, ne rimase positivamente impressionato, secondo una ricostruzione dei fatti mai confermata dalla Santa Sede.