Nicolas Cage: 'Voglio interpretare Ponzio Pilato nel musical Jesus Christ Superstar'

Nel giorno del suo 60° compleanno, Nicolas Cage ha partecipato alla serata glamour dei Golden Globe e, intervistato da Variety sul red carpet, ha svelato in quale genere cinematografico vorrebbe cimentarsi in futuro. Nel 2023 Cage ha recitato da protagonista nel film Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo?, prodotto da Ari Aster.

"Musical. Non ho mai fatto un musical" ha risposto a precisa domanda l'attore "Credo di poter interpretare bene Ponzio Pilato in Jesus Christ Superstar" ha concluso, evitando di fornire un'anticipazione di quella che potrebbe essere la sua performance canora.

Un futuro nel musical

Nicolas Cage è uno degli attori maggiormente prolifici di Hollywood e non stupirebbe i propri fan cimentandosi anche nel musical, dopo aver recitato in molteplici generi cinematografici, dal dramma alla commedia, dal noir al poliziesco.

Opera rock di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, Jesus Christ Superstar racconta la storia degli ultimi giorni di vita terrena di Gesù Cristo, rappresentando in maniera specifica gli eventi chiave della Passione, come il tradimento di Giuda Iscariota, il processo e la crocifissione.

Una scena del film Jesus Christ Superstar

Nel musical, Ponzio Pilato è il governatore della provincia romana della Giudea che cede alle pressioni della folla e acconsente alla crocifissione di Cristo. Il ruolo di Pilato nel musical è caratterizzato da alcune importanti esibizioni canore come Pilate's Dream, Pilate and Christ e Trial Before Pilate. Nel cast del musical originale di Broadway del 1971 il ruolo di Pilato fu interpretato da Barry Dennen, che riprese il personaggio anche nel film del 1973.