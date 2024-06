Jessica Jones: ecco dove rivedremo Krysten Ritter nei panni dell'eroina [Rumor]

Da tempo si vocifera che la star di Jessica Jones, Krysten Ritter, tornerà nel MCU e l'opinione prevalente in rete è che vedremo l'attrice in Daredevil: Born Again. Un tempo si diceva che il personaggio sarebbe dovuto comparire in Echo e che la Ritter avesse girato un cameo, ma la scelta è stata abbandonata quando Echo è diventata una serie standalone Marvel Spotlight.

Dopo le deludenti seconde e terze stagioni della serie solista di Jessica Jones, i fan non vedono l'ora che la Ritter abbia un'altra possibilità grazie ai Marvel Studios. Anche se probabilmente avremo un nuovo Luke Cage (Mike Colter non sembra troppo interessato a tornare).

Daredevil: Born Again, il ritorno di Jessica Jones e Luke Cage confermato da nuove foto? [RUMOR]

Dove rivedremo Jessica Jones della Ritter?

Secondo lo scooper MyTimeToShineH, Ritter ha incontrato i Marvel Studios per tornare nel ruolo e, al momento, si prevede che ciò avverrà nella seconda stagione di Daredevil: Born Again. In altre parole, Ritter non ha ancora girato nulla per i nove episodi che verranno lanciati su Disney+ il prossimo marzo.

Jessica Jones: un primo piano di Krysten Ritter in metropolitana

Questa notizia rappresenterà una delusione per i fan ma in compenso nel reboot di Daredevil rivedremo vecchi personaggi come il Punisher, Bullseye, Karen Page e Foggy Nelson. Ritter ha recentemente evitato di pronunciarsi su un possibile ritorno in Daredevil o in qualsiasi altro progetto imminente del MCU, ma saremmo scioccati se alla fine non accadesse, vista la richiesta dei fan. La serie dell'Uomo senza Paura sembra ancora il posto migliore per realizzarlo, perché siamo sicuri che Matt avrà bisogno del suo aiuto nella sua guerra contro il sindaco Fisk.

Lo scorso aprile, l'attrice ha risposto positivamente quando le è stato chiesto se fosse disposta a tornare nei panni di Jessica. "Non ne ho idea, spero di sì! Penso che la gente ami Jessica, lo so perché la vivo", ha detto. "La Marvel è così riservata - sto solo dicendo che, ovviamente, sarei lì in un secondo. Avrei i miei stivali e la mia giacca pronti a scatenarmi".

Il suo ritorno è stato reso ancora più probabile dalla decisione dei Marvel Studios di rendere le sue serie televisive su Netflix (prodotte dalla Marvel Television) ufficialmente parte del canone del MCU.