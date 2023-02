Daredevil: Born Again, il ritorno di Jessica Jones e Luke Cage confermato da nuove foto? [RUMOR]

Sin dal momento in cui i Marvel Studios hanno acquisito i diritti della serie Netflix su Daredevil, i fan hanno sperato in un ritorno dei vari personaggi apparsi, su tutti Jessica Jones (Krysten Ritter) e Luke Cage (Mike Colter).

I due hanno postato delle foto assieme su Instagram, alimentando nuovamente le speculazioni dei fan. Secondo alcune voci, Jessica Jones farà la sua apparizione nella serie Echo per poi comparire assieme a Luke Cage in Daredevil: Born Again, show in arrivo nel 2024 e composta da ben 18 episodi.

Krysten Ritter era stata anche paparazzata in palestra mentre si allenava con indosso una t-shirt di Daredevil, mentre Mike Colter aveva dichiarato di essere pronto a tornare nei panni di Luke Cage se fosse arrivata la chiamata.

Jessica Jones fu cancellato da Netflix dopo tre stagioni, mentre Luke Cage soltanto dopo due. Entrambi gli show sono poi stati resi disponibili nel 2022 su Disney+.

Daredevil: Born Again vedrà nel cast vedrà nel cast anche Vincent D'Onofrio nuovamente nei panni di Kingpin, Michael Gandolfini, Colin Woodell, Margarita Levieva, Nikki M. James e Sandrine Holt, con possibile presenza di Alaqua Cox nei panni di Echo.