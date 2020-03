Jesse Eisenberg: "Vorrei riprendere il ruolo di Lex Luthor"

Jesse Eisenberg ha svelato che sarebbe felice di riprendere il ruolo di Lex Luthor se ci fosse l'occasione di recitare in un nuovo progetto tratto dai fumetti della DC.

L'attore è apparso per due volte nella parte del villain in occasione di Batman v Superman: Dawn of Justice e nella scena post-credits di Justice League .

Jesse Eisenberg, intervistato da InThePanda, ha dichiarato: "Oh sì, mi piacerebbe riprendere la parte perché è un personaggio talmente cool".

L'interprete di Luthor ha poi proseguito sottolineando: "Poter interpretare un villain in un film di supereroi è la parte divertente. I bravi ragazzi vanno bene, ma i villain sono la parte divertente perché possono essere un po' sopra le righe. Ovviamente l'eroe riesce, sapete, a sopravvivere, ma i villain hanno tutte le battute divertenti".

Eisenberg ha quindi ribadito che sarebbe felice di essere coinvolto se il personaggio tornasse sugli schermi.

L'attore avrebbe dovuto apparire nel film successivo ideato da Zack Snyder, mai realizzato dopo i tanti cambiamenti effettuati da Joss Whedon e l'insuccesso del progetto ai box office. Per ora i fan possono inoltre continuare a sperare che, prima o poi, venga distribuita la Snyder's Cut di Justice League che svelerebbe i progetti inizialmente ideati dal regista.