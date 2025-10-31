Jesse Eisenberg dona un rene a uno sconosciuto: "È un gesto altruistico, lo faccio davvero"

Jesse Eisenberg ha condiviso una sorprendente notizia nel corso del Today Show. La star di Fleishman a pezzi mentre parlava della collaborazione con il programma per una donazione di sangue, ha fatto un'altra rivelazione.

L'attore ha raccontato di aver deciso di fare un ulteriore passo nella donazione non solo del proprio sangue ma anche di un organo, come ha raccontato durante la trasmissione.

Jesse Eisenberg dona un rene ad uno sconosciuto

"Ho così tanto sangue dentro di me, e sento che dovrei versarlo" ha scherzato l'attore "Mi piace davvero farlo, e non so perché. In realtà donerò il mio rene tra sei settimane. Davvero".

Jesse Eisenberg in una scena di The Social Network

Jesse Eisenberg ha raccontato di essersi iscritto ad un programma di donazione altruistica, in cui un donatore accetta di dare il proprio organo ad uno sconosciuto, che verrà selezionato in base alla compatibilità medica. La procedura di donazione del rene di Eisenberg avverrà a fine anno.

Jesse Eisenberg spiega come avverrà il processo di donazione

In un'altra intervista, Jesse Eisenberg ha raccontato in che modo si procederà con la donazione: "Diciamo che una persona X ha bisogno di un rene a Kansas City, e il loro figlio o chiunque fosse disposto a donarlo non è compatibile per qualche motivo, ma io sì" ha spiegato.

"Quella persona può comunque ricevere il mio rene, e si spera che il figlio di quella persona possa a sua volta donare il proprio rene, giusto? Ma il rene va a una banca dove quella persona può trovare un ricevente compatibile, ma funziona solo se c'è, fondamentalmente, un donatore altruista".

Jesse Eisenberg ha spiegato che il processo è praticamente privo di rischi e davvero necessario, invitando più persone a considerare di seguire il suo esempio: "Penso che la gente capirà che è una scelta ovvia, se si ha il tempo e la disposizione per farlo".