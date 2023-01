Jeremy Renner condivide sui social una foto di casa sua: "Mi manca il mio posto felice"

La star del Marvel Cinematic Universe Jeremy Renner è ancora in ospedale per via di un grave incidente domestico con lo spazzaneve avvenuto lo scorso 1 gennaio. Renner è stato portato d'urgenza in ospedale e assistito dall'equipe medica che lo ha sottoposto a un intervento chirurgico.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali e sui possibili tempi di recupero, ma l'attore ha confessato di avere nostalgia della sua abitazione. Su Instagram ha infatti condiviso una foto della sua casa, ancora innevata, con la didascalia: "Mi manca il mio posto felice".

Nonostante sia bloccato in un letto di ospedale, Jeremy Renner ha ringraziato via social i fan per il grande supporto mostrato nei suoi confronti e il team di terapia intensiva per aver iniziato con lui questo viaggio. L'attore ha, tra l'altro, compiuto proprio alcuni giorni fa 52 anni.

Jeremy Renner stava aiutando un automobilista bloccato nella neve quando ha avuto l'incidente

Si erano diffuse alcune voci secondo cui Jeremy Renner avrebbe dovuto subire un'amputazione della gamba, ma la sorella Kym ha voluto fornire aggiornamenti positivi al riguardo: "Siamo così elettrizzati con il suo progresso. Se qualcuno conosce Jeremy sa che è un combattente e non perde tempo. Sta raggiungendo tutti gli obiettivi fissati. Non potremmo essere più positivi nell'affrontare la strada che abbiamo davanti".