Jeremy Renner quando aveva 20 anni e sembrava il cantante di una boy band (FOTO)

Jeremy Renner ha condiviso una foto che lo ritrae a circa 20 anni con un taglio di capelli particolare che lo faceva assomigliare al cantante di una boy band degli anni Novanta.

Jeremy Renner

Hawkeye, la serie TV incentrata su Occhio di Falco, è attualmente in produzione ma non ha ancora una data di uscita ufficiale. In attesa di tornare nei panni dell'arciere Marvel, Jeremy Renner ha scelto di fare un salto nel passato, condividendo sui social un'immagine di se stesso quando era poco più che ventenne. "Un fan ha trovato il primo piano che ho scattato prima di trasferirmi a Los Angeles. Cosa ne pensate?", si legge nel post di Renner che ha poi aggiunto l'hashtag #tbt proprio per sottolineare il pizzico di nostalgia che inevitabilmente si ritrova a vivere nel guardare una foto del genere. Lo scatto evidenzia quanto negli anni novanta il look dei ragazzi nella fascia 20-30 anni venisse influenzato dagli idoli di quel periodo, come Nick Carter dei Backstreet Boys o Leonardo DiCaprio.

Jeremy Renner

Il primo piano in questione risale al periodo in cui l'attore ha scelto di lasciare Modesto, la piccola città agricola della California in cui è nato. All'inizio degli anni '90, Renner ha scelto di trasferirsi a Los Angeles per dedicarsi alla recitazione e nel 1995 è approdato per la prima volta al National Lampoon's Senior Trip. All'epoca Renner aveva 24 anni ed ha trovato un certo slancio con il ruolo da serial killer in Dahmer - Il cannibale di Milwaukee del 2002, prima di centrare la consacrazione con The Hurt Locker ed in seguito con Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe.

La serie TV su Occhio di Falco vedrà Jeremy Renner protagonista nel ruolo di Clint Barton, al fianco di Hailee Steinfeld che invece interpreterà Kate Bishop. L'uscita della serie è prevista per la fine del 2021 e sarà interpretata anche da Vera Farmiga, Fra Free, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James e Alaqua Cox. Quest'ultima attrice interpreterà l'eroina Echo e, secondo quanto riferito finora, in futuro avrà anche una serie spin-off tutta sua.