Jeremy Renner tornerà in Hawkeye 2? Ecco cosa sappiamo sul futuro di Occhio di Falco nel MCU

Da tempo si parla della possibilità di una seconda stagione di Hawkeye, serie Marvel che potrebbe vedere Clint Barton e Kate Bishop affrontare un nuovo nemico: Barney Barton, alias Trickshot. Tuttavia, il ritorno di Jeremy Renner nei panni dell'arciere degli Avengers è rimasto avvolto nel mistero, soprattutto dopo le indiscrezioni secondo cui l'attore avrebbe rifiutato la proposta dei Marvel Studios per via di un cachet significativamente inferiore rispetto alla prima stagione.

Jeremy Renner tornerà nel MCU?

Secondo quanto riportato da diversi insider, tra cui Daniel Richtman, le trattative tra Renner e la Marvel sarebbero però ancora in corso. Il nodo centrale rimarrebbe l'equilibrio tra compenso e disponibilità di tempo, elemento non secondario nella vita dell'attore da quando, dopo il grave incidente del 2023, ha scelto di dare priorità alla figlia e alla sua fondazione benefica.

Hawkeye: Jeremy Renner e Hailee Steinfeld in una scena

Jeremy Renner, presente nel MCU sin dal cameo in Thor del 2011, ha dichiarato recentemente che la sua priorità oggi è la famiglia. "Mia figlia viene prima di tutto. Non è una scelta, è una certezza. Se continuano a girare all'estero o con ritmi troppo impegnativi, non funzionerebbe per me", ha spiegato in un'intervista.

Nonostante questo, l'attore non ha escluso la possibilità di tornare nei panni del suo iconico personaggio. Quando gli è stato chiesto se ci fosse qualcosa di vero riguardo alla trama basata su The Raid e sull'introduzione di Trickshot, Renner ha lasciato la porta socchiusa: "Forse c'è qualcosa di concreto, non lo so con certezza. Ci siamo confrontati sulla storia e su qualche idea. Tutti erano coinvolti. Non direi mai di no a cuor leggero".

L'attore ha poi aggiunto: "Sono sempre aperto a tornare. Mi diverto e per me significa molto, anche per ciò che rappresenta per i ragazzi della mia fondazione. È un mondo che amo e di cui sono grato di far parte".

Hawkeye: Jeremy Renner in un'immagine della serie

Al momento, Renner non è stato ufficialmente annunciato nel cast di Avengers: Doomsday, alimentando i dubbi sul suo futuro nel franchise. Tuttavia, considerando il peso del personaggio e l'affetto dei fan, è difficile pensare che i Marvel Studios possano salutarlo senza un'uscita di scena degna.

Resta quindi da capire se le parti riusciranno a trovare un accordo che possa conciliare esigenze personali e professionali, regalando al pubblico un'ultima avventura dell'arciere più amato del Marvel Cinematic Universe.